Ludacris est heureux que la franchise Fast & Furious ait une fin de partie

Alors que le public continue d’attendre patiemment la sortie du neuvième film de la franchise Fast and Furious, F9, la nouvelle est venue le mois dernier qu’une fin de partie pour la série d’action à indice d’octane élevé est en vue, avec le Rapide et furieux les films devraient maintenant se terminer après la 11e tranche, Fast and Furious: Ceux-ci vont à onze. Bien que certains fans souhaitent sans aucun doute que la franchise dure pour toujours, Ludacris, qui est apparu pour la première fois en 2003 2 rapide 2 Furieux, est heureux que les choses se terminent assez bientôt.

« Mec, ils viennent juste d’annoncer ça. On va finir le 10 et le 11. Moi personnellement, je pensais qu’on allait finir le 10. Mais je ne suis pas du tout triste à ce sujet. Parce que tu dois y penser: Je suis sorti dans 2 Fast 2 Furious, nous ne savions jamais que nous allions recevoir un rappel pour [Fast & Furious] 5. Maintenant, j’étais en 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, ils me disent qu’il y en aura deux de plus? Je suis heureux! »

Ludacris est clairement plus que satisfait de ce qui a été réalisé par la série Fast and Furious et ne semble pas du tout contrarié que la franchise va prendre fin, même en pensant que cela se serait produit un film plus tôt.

Au fil des ans, la franchise est passée d’un gang de coureurs de rue volant des lecteurs DVD à une aventure mondiale impliquant l’espionnage et la fin du monde. Il y a eu des rumeurs et des théories de fans sauvages pendant des années selon lesquelles la franchise de plus en plus ridicule finirait par faire le saut dans l’espace, Ludacris en faisant autant allusion lors d’une précédente interview sur « The Jess Cagle Show ».

« Vous venez de dire quelque chose de très important, » Ludacris taquiné quelques instants après que l’hôte ait fait un commentaire sur le gang qui s’en allait dans l’espace. « Je dirai que vous êtes très intuitif, parce que vous avez dit quelque chose de bien, mais je ne vais pas le révéler. »

F9 reprend avec Dom Toretto de Vin Diesel qui mène maintenant une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Bien sûr, avec le danger toujours à l’horizon, sa paix est de très courte durée. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus talentueux et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob, joué par John Cena.

Le réalisateur Justin Lin s’est récemment tourné vers les médias sociaux pour partager une image des coulisses lors d’une projection de mixage sonore et annoncer que F9 est maintenant presque terminé, remerciant sa distribution et son équipe pour avoir travaillé sans relâche à travers des moments aussi difficiles. F9 a été confronté à plusieurs retards en raison de la situation mondiale actuelle et a été récemment repoussé au 28 mai de l’année prochaine. Le réalisateur Justin Lin sera de retour pour diriger les dixième et onzième tranches de la saga, peu importe le temps que cela prendra. Cela nous vient grâce à The Ellen Show.

