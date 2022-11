Lucy Spinoff Series en préparation, Morgan Freeman reprendra son rôle

Une série télévisée dérivée du film d’action de science-fiction de 2014 Lucie est maintenant en préparation, avec l’acteur oscarisé et légende hollywoodienne Morgan FREEMAN en pourparlers pour reprendre son rôle. Nouvelles de la Lucie Le spectacle dérivé est une gracieuseté de Variety, avec EuropaCorp et Village Roadshow faisant équipe pour le projet.





Les détails au-delà de cela sont minces sur le terrain à l’heure actuelle, et il n’y a eu aucune révélation concernant l’intrigue de la série, mais il est excitant d’entendre qu’il est prévu de se replonger dans le monde créé en Lucie. Écrit et réalisé par Luc Besson et dirigé par Scarlett Johansson en tant que titulaire Lucy Miller, Lucie suit le personnage de Johansson après avoir accidentellement ingéré une drogue qui lui permet d’accéder à bien plus de 10% de son cerveau. Non pas que nous utilisions réellement 10% de notre cerveau, c’est un mythe, mais ce n’est pas vraiment ce genre de film.

Morgan Freeman joue dans Lucie en tant que professeur Samuel Norman, un expert du cerveau qui assiste Lucy alors qu’elle découvre lentement de quoi elle est maintenant capable. Si les pourparlers s’avéraient fructueux, Freeman reprendrait le rôle de professeur Norman et aiderait sans aucun doute une autre âme malheureuse qui se retrouve soudainement capable de faire toutes sortes de choses extraordinaires.





Lucie A été un grand succès au box-office lorsqu’il a atterri dans les salles en 2014

« Malchanceuse Lucy (Johansson), une étudiante américaine de vingt-quatre ans à Taipei, se retrouve contrainte de travailler comme mule de la drogue pour l’homme le plus dangereux de Taïwan : le puissant baron de la drogue coréen, M. Jang », le synopsis de Lucie lit. « N’ayant pas d’autre choix, Lucy est soumise à contrecœur à une opération rapide, où un médicament synthétique hautement expérimental est implanté à l’intérieur de son bas-ventre pour le transporter en Europe. Cependant, lorsque le puissant produit chimique bleu s’infiltre dans sa circulation sanguine, la dose mortelle déclenchera un développement ahurissant de son activité cérébrale, débloquant des compétences extraordinaires et des capacités insondables qui s’étendent au-delà des 10 % typiques d’utilisation du cerveau. De plus en plus, les superpuissances de Lucy se renforcent de minute en minute ; mais, personne ne sait ce qui se passera ensuite. Lucy percera-t-elle les secrets de l’esprit humain pleinement opérationnel ?

Malgré les critiques polarisantes des critiques, Lucie a continué à être un énorme succès au box-office, rapportant plus de 463 millions de dollars contre un budget de seulement 39 millions de dollars. Il y a eu des rapports de plans pour un Lucie suite au fil des ans, le réalisateur Luc Besson jouant timidement pour savoir s’il ferait un jour un suivi. « Avec Lucy, vous verrez la fin du film. Je ne sais pas comment on peut faire une suite, mais si le film est énorme, alors j’y réfléchirai », a déclaré le cinéaste en 2014 avant de dire plus tard cette même année, « Je ne vois pas comment on peut en faire un. Ce n’est pas fait pour ça. Si je trouve quelque chose d’assez bon, peut-être que je le ferai, mais pour l’instant, je n’y pense même pas. »

De toute évidence, il semble que Besson ait maintenant trouvé « quelque chose d’assez bon » pour constituer de nouvelles aventures dans le monde de Lucie.