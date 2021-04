Lucy Liu est Supervillain Kalypso dans Shazam 2: Fury of the Gods

Lucy Liu a rejoint le casting de la prochaine suite de DC Shazam! Fury of the Gods en tant que méchant Kalypso. le Kill Bill La star rejoint la star de la franchise de retour Zachary Levi en tant que super-héros titulaire avec les nouveaux membres de la distribution Rachel Zegler et Helen Mirren. Alors que le premier jouera un rôle mystérieux, Mirren jouera le méchant Hespera, une fille d’Atlas et la sœur de Kalypso.

Original Shazam! le réalisateur David F. Sandberg est de retour dans le fauteuil du réalisateur Shazam! Fureur des dieux. Le scénariste Henry Gayden est également revenu pour écrire le scénario et Peter Safran produit via The Safran Company. Basé sur le personnage créé par Bill Parker et CC Peck, la suite « continuera l’histoire de l’adolescent Billy Batson qui, en récitant le mot magique » SHAZAM! » est frappé par la foudre vivante des dieux et transformé en son alter ego de super-héros adulte, Shazam. «

Lucy Liu est connu pour jouer Alex Munday en deux les anges de Charlie films, même si elle a joué un personnage beaucoup plus méchant dans l’épopée violente de Quentin Tarantino Kill Bill: Volume 1. Elle est également apparue dans Shanghai midi, Chicago, et L’homme aux poings de fer. Plus récemment, elle a joué Joan Watson pendant sept saisons dans la série dramatique acclamée de CBS. Élémentaire et a joué un rôle de premier plan dans la série CBS All Access Pourquoi les femmes tuent.

Sorti en 2019, le premier Shazam! avec Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer et Djimon Hounsou. En plus d’avoir reçu des critiques majoritairement positives de la part des critiques et des fans, le film a également été un succès au box-office avec 366 millions de dollars de revenus dans le monde. Le mot de la suite a été rapporté quelques jours seulement après la première de Shazam! dans les théâtres. Il avait initialement reçu une date de sortie provisoire pour 2022, mais la pandémie de 2020 a retardé la production. Le titre Shazam! Fureur des dieux a été officiellement révélé au DC FanDome en août 2020.

Dans une séance de questions-réponses sur Instagram avec les fans l’année dernière, Shazam! Le réalisateur David F. Sandberg a parlé des aspects de l’original qu’il cherche à améliorer dans la suite. « [I’d like to improve] beaucoup de choses « , a déclaré Sandberg à ses partisans. » C’est pourquoi je suis impatient d’en faire un autre. Une chance d’améliorer des choses comme les séquences d’action, les choses que nous n’avons pas eu le temps de faire avec les combinaisons, certains CGI, etc. «

Il a ajouté: « Vous apprenez tellement sur chaque film que vous avez hâte d’en faire un autre et d’utiliser tout ce que vous avez appris. »

Shazam! Fureur des dieux devrait sortir le 2 juin 2023. Pendant ce temps, le tournage du film dérivé vient de commencer Adam noir avec Dwayne « The Rock » Johnson. Rien n’indique que Levi apparaîtra, et les autres membres de la distribution incluent Pierce Brosnan, Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi et Quintessa Swindell. Bien qu’il ne soit pas clair pour le moment si Shazam 2 croisera avec Adam noir, le plan est que les deux personnages se rencontrent dans un film croisé à un moment donné dans le futur. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Shazam 2, Shazam