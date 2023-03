Lucy Liu est « excitée » par le succès de tout, partout, à la fois, mais la représentation asiatique a encore « un long chemin à parcourir »

Tel que rapporté par PEOPLE, star Lucy Liu est « 1000 % » satisfait de Tout partout tout à la fois succès. Avec Tout partout pour plusieurs nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, il est clair que le film réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert change la donne. Au cours de sa conversation avec PEOPLE, Liu a évoqué le film et son expérience dans l’industrie du divertissement en tant qu’actrice asiatique.





Elle a déclaré: « J’adore le fait qu’il ait été réalisé en tant que film indépendant et qu’il ait eu autant de succès, car ce sont ceux pour lesquels vous vous enracinez – les outsiders. »

Le Kill Bill La star a ensuite parlé de son expérience de lutte pour obtenir et trouver des rôles d’actrice non stéréotypés pour les femmes asiatiques. Lui a déclaré: « J’ai toujours dû me battre pour des rôles. J’ai toujours dû aller contre toute attente. »

Le point de vente a noté que de nombreux acteurs et créateurs asiatiques ont crédité Lui pour avoir aidé à élargir les opportunités dans l’industrie. Tout en réfléchissant à son rôle dans l’amélioration de la visibilité asiatique dans le divertissement, Lui a déclaré: « Je ressens un grand sentiment de fierté que quelque chose que j’aimais faire les ait aidés à réaliser que c’était possible pour eux. Je n’aurais jamais pensé que , mais je suis content d’avoir eu un impact positif. Cela me donne l’impression d’avoir accompli quelque chose.





Lucy Liu a dit : « Rien n’allait m’arrêter. »

Elle a poursuivi: « Pour moi, le monde a toujours été si ouvert et je n’ai jamais vu de plafond. Et j’avais l’impression que c’était quelque chose que beaucoup de gens ont malheureusement touché un peu, mais cela ne m’a pas dissuadé. Pour moi, c’était juste une bosse sur la route et je n’avais tout simplement pas de limite. J’avais l’impression que le monde était sans limites et j’allais continuer et rien ne pouvait m’arrêter.

Le Élémentaire La star a ajouté qu’elle pensait que la représentation des acteurs et créateurs asiatiques continuerait de croître. Lui a dit « Je pense que c’est le début. Je comprends que beaucoup d’endroits ont une case à cocher et qu’ils doivent respecter un certain pourcentage, et parfois cela doit arriver avant que cela ne devienne la norme. Donc je pense toujours que nous avons un long chemin aller, mais cela crée un espace et, espérons-le, un certain sentiment de normalité pour voir cela alors qu’il s’active de manière, espérons-le, plus naturelle. »

Lui a terminé en saluant Tout partout. Elle a dit: « C’est intéressant, et c’est aussi effrayant, que les studios recherchent souvent le signe du dollar, n’est-ce pas? Et [the Everything Everywhere filmmakers] faisaient quelque chose par amour et passion. Je ne sais pas s’ils ont pensé, ‘Oh, c’est ce que nous faisons, quelque chose d’incroyablement créatif, et nous espérons que nous atteindrons juste le seuil de rentabilité.’ C’est tellement spectaculaire dans le succès de ce film. »