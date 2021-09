Lucy Lawless pense que les discussions sur Star Wars ont peut-être été ruinées par les rumeurs de Cara Dune

Xena : princesse guerrière la star Lucy Lawless s’est enfin adressée à son casting de fans en tant que Cara Dune dans Le Mandalorien. Dans une récente interview, Lawless a remercié les fans pour leur amour mais a clairement indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de remplacer Gina Carano dans Le Mandalorien saison 3. Plus tôt cette année, Disney a licencié l’ancienne artiste martiale mixte pour ses tweets insensibles, qu’ils ont jugés transphobes et antisémites. Le licenciement de Carano a suscité une énorme controverse, plusieurs de ses collègues la soutenant avec les fans, mais Disney a clairement indiqué que cela ne fonctionnerait jamais avec Carano.

Gina Carano a joué l’ancien soldat de choc rebelle Cara Dune dans les deux premières saisons de Disney Le Mandalorien. Bien que son personnage soit l’un des nombreux personnages nouveaux et durs à cuire introduits dans la série, la représentation de Cara Dune par Carano a été bien accueillie par les fans. Et depuis son licenciement, les fans se demandent qui jouera le personnage. Un casting de fans populaire pour Cara Dune était Spartacus et Xena : princesse guerrière la star Lucy Lawless. Les fans se sont ralliés derrière elle pour remplacer Gina Carano. Mais dans des nouvelles décevantes, Lawless a révélé qu’elle n’avait pas l’intention de jouer Cara Dune. Mais elle a ses raisons, comme elle l’a expliqué dans une interview avec Metro. Lawless pense que son casting de fans aurait pu nuire à ses chances de rejoindre le Guerres des étoiles univers. La plupart des entreprises ne tiennent pas compte de la demande des fans, et Lawless pense que si Disney avait écouté les fans à propos de son casting, cela leur aurait été préjudiciable à long terme.

« Eh bien pour être honnête avec vous, j’étais déjà en discussion sur quelque chose sur – ce n’était pas The Mandalorian – quelque chose Guerres des étoiles-affilié. Cela m’a peut-être fait du mal, parce qu’alors ils ne pouvaient pas m’embaucher parce que cela semblerait être de la complaisance pour… Je suppose juste ici, je ne sais rien, mais d’une certaine manière, cela peut être inutile, parce que s’ils flattent ce groupe de fans, alors comment allez-vous flatter tous les autres groupes de fans, voyez-vous ce que je veux dire ? »

Cependant, Lucy sans loi remercie ses fans et est flattée de leur soutien. Mais elle préfère ne pas être vue à travers une lentille politique et veut être plus qu’un simple outil pour satisfaire les fans. Et avec Lawless étant un vétéran de l’industrie de la télévision, ayant joué plusieurs personnages préférés des fans, elle mérite un rôle écrit juste pour elle.

« Je suis devenu politique et je n’ai rien à voir avec la discussion. Mais c’est ainsi que le monde est et ils l’ont pensé par amour, et je remercie les fans de leur fidélité envers moi. Je n’y ai pas pensé depuis, alors ça ne m’a pas fait mal, mais c’était ma pensée à l’époque, du genre, ooh, ça me fait ressembler à une nomination politique, et non à une actrice. »

Gina Carano a confirmé qu’elle était en pourparlers pour plusieurs apparitions futures lorsqu’elle a été licenciée. Cela signifie que Disney avait de grands projets pour le personnage, mais avec Le Mandalorien saison 3 sur le point de commencer le tournage, on ne sait pas si Cara Dune reviendra ou prendra sa retraite. Mais si elle le fait, ne vous attendez pas à ce que Lucy Lawless la joue. L’actrice joue actuellement dans l’émission dramatique policière néo-zélandaise Ma vie est un meurtre. L’émission a récemment commencé à diffuser sa deuxième saison sur Acorn TV. Quant à l’actualité de Star Wars, de nombreux personnages de Le Mandalorien devraient apparaître dans le spin-off Le livre de Boba Fett sortie le 29 décembre 2021. Cette nouvelle nous parvient via FanSided.

Sujets : Le Mandalorien, Star Wars