Luciform se dirige vers Steam en 2021 apportant une aventure de plateforme sombre aux fans

Luciform se dirige vers une sortie complète au premier trimestre de r2021. Les joueurs auront besoin d’un niveau exceptionnel de compétence, de dévouement et de coordination pour affronter ce jeu de plateforme à code couleur difficile. Basé uniquement sur la bande-annonce, ce titre sera difficile, même pour les fans de plateforme les plus expérimentés.

Le jeu suit l’histoire de Luci qui est dans une quête épique pour sauver sa famille multicolore d’un gorille aux yeux rouges. Comme chacun des membres de votre famille n’a qu’une seule couleur, il leur est presque impossible de chasser le gorille aux yeux rouges. Ils vous ont donc convoqué, le seul être de leur race à pouvoir également changer de couleur à volonté. Sauvez votre famille et affrontez les ennemis les plus ignobles.

Le jeu se décrit comme un «jeu de plateforme de précision» et il exige des réflexes rapides, des nerfs d’acier et un peu de patience pour les joueurs pour naviguer. Voyagez à travers une forêt dangereuse dans une quête pour sauver tout votre peuple du gorille aux yeux rouges.

Les joueurs constateront que le gameplay de ce titre est similaire à celui de Super Meat Boy et Celeste. Les décisions rapides, les conséquences en une fraction de seconde et les niveaux complexes seront tous présentés dans cette étrange aventure.

Le jeu pousse constamment, alors notez que les joueurs n’ont pas la capacité de ralentir. Chronométrez chaque saut, planifiez chaque mouvement et traversez une forêt de dangers à une vitesse record.

Le jeu comprend des commandes simples et directes, mais il mettra au défi tous ceux qui entreprennent ses épreuves avec des cartes compliquées et des rencontres inattendues.

À partir des captures d’écran sur Vapeur le jeu garde un design plutôt simple. Bien qu’il inclue de beaux concepts artistiques et des illustrations de titre, le gameplay réel ressemble à une aventure indépendante. Des actifs aux animations proprement dites, ce jeu ne gagnera aucun prix pour la beauté, mais il peut gagner pour des défis innovants.

Le titre est prévu de sortir prochainement, aucune date officielle n’a été donnée. Au fur et à mesure que ce titre sortira, les joueurs auront sans aucun doute une image plus claire de ce qui est et n’est pas inclus. Ce titre est livré avec un concept simple et peut être un jeu simple, mais il est encore trop tôt pour le juger pour le moment.

Du côté positif, outre la nature difficile, le jeu convient aux joueurs de tous âges. Soyez prudent, car ce sera un voyage difficile, mais quiconque le bravera est sûr de passer un bon moment à sauter de plate-forme en plate-forme.

Luciform a plus d’informations disponibles sur le Web et sur sa page Steam dédiée. Explorez des captures d’écran, des bandes-annonces et plus encore alors que ce titre montre son style et son design uniques et défie les joueurs vers une expérience de plateforme plus avancée.