Lucifer : Tom Ellis était ravi de la fin

C’est la fin! Netflix a présenté la sixième et dernière saison de Lucifer qui se compose de dix épisodes passionnants et controversés. Tom Ellis, encore une fois dans le rôle du protagoniste, donne une tournure inattendue à son personnage et change complètement sa façon d’être. De nouveaux défis et une intrigue totalement inattendue sont ce qui prévaut dans cette ultime édition.







Trois mois avant la première de la saison 5B, Lucifer c’est redevenu un succès. Après plusieurs mois d’attente, les fans connaissent enfin le véritable destin du fils le plus rebelle de Dieu. Un diable totalement racheté et amoureux sont les plus importants de cette édition. Sans aucun doute, il faut dire que c’est la clôture de cycle la plus réussie que la plateforme ait eu ces derniers temps.

Cependant, à chaque au revoir, les émotions sont fortes et c’est ce qui arrive à Tom Ellis. Cette série a catapulté l’acteur britannique à la renommée internationale après que Netflix l’a sauvé après l’annulation sur Fox. Et, pour cette même raison, la star remercie toujours la plateforme pour la nouvelle opportunité, mais ne néglige pas l’amour pour ses fans. .

Tom Ellis est reconnaissant envers ses fans. Photo : (Netflix)



A tel point qu’à cette occasion, il a publié une vidéo émouvante sur son compte Instagram pour enfin dire au revoir à la série. « Pour tous les Lucifans. Ceci est pour vous», a-t-il écrit pour accompagner l’audiovisuel dans lequel lui et l’ensemble du casting remercient les fans. « La deuxième chance de Lucifer c’est arrivé grâce aux fans», commence-t-il par dire.

Plus tard, différents membres du casting se sont ajoutés comme Lauren German, qui assure que «les fans ont toujours aimé”. Et tout comme les deux protagonistes, le reste des acteurs dédie des mots tendres à tous les adeptes de cette histoire.