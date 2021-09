Lucifer : Tom Ellis anticipe qu’il y aura des larmes à la fin de la série

La dernière saison de « Lucifer » est très proche d’atteindre le catalogue Netflix et son acteur principal, Tom Ellis, espère que les fans de la série trouveront beaucoup de larmes lorsqu’ils auront fini de la regarder. Une promesse risquée qui laisse entendre que l’épisode final de la série aura une forte charge émotionnelle qui nécessitera la présence immédiate de mouchoirs.

Lors d’une récente interview (via ComicBook.com), Tom Ellis a déclaré: « J’espère que vous sanglotez. Et j’espère que leurs cœurs sont remplis de joie en même temps. La même interview mettait en vedette Lauren German (Chloe Decker, l’intérêt amoureux de Lucifer), qui a déclaré que « aigre-doux » était un terme approprié pour désigner la fin.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « South Park » proposera deux nouveaux films cette année

« Je pense que les fans finiront par obtenir ce qu’ils veulent voir », a déclaré German. Il a également ajouté que « Lucifer » a encore des rebondissements inattendus en place tout au long de la saison qui serviront de préparation à sa fin, ce qui augmentera sans aucun doute encore plus l’excitation parmi les fans.

S’exprimant en termes généraux sur la sixième saison, Tom Ellis a assuré que les dix derniers épisodes sont « un adieu approprié pour les personnages » et que ceux-ci « sont basés sur tout ce que nous avons gagné jusqu’à présent » Ildy Modrovich et Joe Henderson, showrunners de la série , ont souligné que le ton de la saison présente un équilibre entre « le grand spectacle et les émotions de ses personnages ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: La série « Peacemaker » a déjà sa première affiche officielle

« La saison 6, en partie à cause de Covid, est devenue une saison plus intime », a commenté Modrovich. « Mais aussi parce que nous savions que nous avions fait ce genre de saison 5B explosive, avec beaucoup de sens du spectacle, nous ne voulions pas essayer de nous surpasser et de présenter une action vide. »

Modrovich assure qu’ils ont cherché un moyen de construire une histoire intime dans laquelle aucune ligne narrative n’a été ignorée et de donner un niveau de profondeur plus intense à chacun des personnages. La dernière saison de la série mettra en vedette Lucifer assimilant sa nouvelle responsabilité en tant que Dieu en battant son frère jumeau, Michael. La première de la dernière saison aura lieu le 10 septembre.