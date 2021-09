Lucifer Saison 6: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons

DB Woodside, un ami de longue date de « Lucifer », est impliqué dans la production depuis sa création. Bien qu’il connaisse le programme, il en est toujours agréablement surpris. Il est particulièrement excité de diriger la sixième et dernière saison.

Woodside a partagé les détails de sa carrière dans l’industrie cinématographique, avec des crédits tels que « Buffy contre les vampires », 24 et « Suits ». Il nous a récemment rejoint pour un chat Instagram. Nous avons pu en savoir plus sur sa démarche et proposer des conseils aux jeunes comédiens désireux de travailler derrière la caméra.

Depuis qu’il a été repris par Netflix, Woodside a connu une série de succès « Lucifer » supplémentaires.

« J’ai été un athlète passionné toute ma vie. Il y a donc une certaine joie à se faire railler quand on est un athlète.

Je crois que les gens ont fait des fouilles injustifiées contre « Lucifer » et je crois que les scénaristes et les producteurs ont travaillé dur sur cette série. C’est formidable de voir à quel point les gens l’apprécient et encore mieux de le jouer pour eux.

« Lucifer” n’a pas peur d’aborder les événements mondiaux.

« Je sais que certaines personnes veulent simplement échapper à leur vie en regardant la télévision. Je ressens la même chose. Je me connecte à mes émissions quand je suis en difficulté. Je veux simplement m’évader de mon quotidien et regarder une émission qui n’y est absolument pas liée.

Je pense que les artistes doivent avoir le sens du devoir. Si vous envisagez de faire une série sur les flics, vous devez inclure des épisodes qui abordent les problèmes. Dans la saison 5, nous avons eu la chance de le faire.

Lucifer Saison 6 : Épisodes animés

Woodside avait besoin de se justifier pour être autorisé à diriger.

« Réaliser a toujours été quelque chose que je voulais faire. Cependant, il a été difficile de percer dans cette industrie. Il peut être difficile de travailler pour une entreprise bien connue et qui existe depuis longtemps.

Les gens sont souvent incapables de vous voir faire quelque chose de différent, ou même de vous imaginer le faire. Il fallait être persuadé à plusieurs reprises. Je suis reconnaissant pour leur aide. Mais j’avais tellement de soutien que je ne pouvais pas échouer.

Woodside exhorte les jeunes interprètes, aussi difficiles soient-ils, à ne jamais abandonner eux-mêmes.

« Vous ne devez jamais abandonner. J’ai supposé que ce serait une progression naturelle parce que je travaille dur et que je suis dans l’entreprise depuis plus de 20 à 25 ans que toutes les portes s’ouvriraient. J’ai été stupéfait de découvrir que ce n’était pas le cas.

Je vous conseille de garder votre agitation dans tout ce que vous faites. N’arrêtez pas de travailler. Vous devez continuer à pousser et à vous battre tous les jours. Même si cela semble épuisant, vous pouvez toujours faire des pauses. Soyez fort et persévérant, défendez-vous. « N’acceptez pas non comme réponse. »