Lucifer Saison 6 : Date de sortie, distribution et dernière mise à jour

– Publicité –



Les fans de Lucifer ne sont pas nombreux. Attendez-vous avec impatience la saison 6 de Lucifer. C’est sans aucun doute l’une des séries les plus populaires et les plus connues ? Lucifer a été l’un de nos préférés. Nous avons tous adoré le regarder et son comportement amusant, ses rires et ses larmes. Avez-vous entendu dire que LUCIFER reviendrait pour une cinquième série ? Nous étions tous ravis. Les 16 épisodes de la saison 5 étaient exceptionnels. C’est plus de bonnes nouvelles, mais il y a aussi de terribles nouvelles.

Lucifer, la série Fox devenue Netflix, devait se terminer avec la saison 5, mais elle a été prolongée pour une sixième saison. C’est super de savoir qu’il y aura une autre saison. Mais, ce sera la dernière. Nous ne serons pas trop déçus si nous regardons les mises à jour jusqu’à présent. Même si nous savons que ce sera le dernier, cela en vaut toujours la peine.

Mise à jour des dates de sortie de la saison 6 de Lucifer

Comme nous l’avons indiqué précédemment, LUCIFER n’était pas prévu pour une autre saison. Cependant, cela a été rendu possible par l’enthousiasme et la demande des fans pour la sixième saison. Nous avons maintenant la confirmation qu’il y aura la sixième saison. Netflix a publié un tweet indiquant que #Lucifer, « Le diable a rendu possible », reviendra pour la sixième et dernière saison. Le post comportait également une incroyable mini-vidéo du numéro 666. Voici le post.

Ce tweet a suscité tellement d’enthousiasme chez les fans qu’ils souhaitent que la saison 6 revienne le plus tôt possible. L’attente en vaut la peine. Bien que la saison 6 ait été confirmée, aucune date de sortie n’a été annoncée. Ce sera également la dernière saison, contrairement à la saison 4. Nous prévoyons que la saison 6 de Lucifer sortira au milieu ou à la fin de 2022 en raison de la pandémie.

Mises à jour de post-production

Les récentes publications Instagram de Rachael Harris indiquent que la post-production est toujours en cours. Vous trouverez ci-dessous le message avec la description ajoutée : « Séance finale ADR pour Lucifer ».

Rafferty a tweeté : « Je suis profondément touché d’avoir écrit l’avant-dernier épisode de #Lucifer. » « Et profondément satisfait CE script est le script avec lequel je peux dire au revoir à ces personnages. » Rafferty a ajouté : « À ceux qui paniquent » : ce titre n’a AUCUNE signification. Ne supposez rien. Enfin, « Aussi… faites-nous confiance » a été ajouté. Voici le scénariste post-Chris Rafferty partagé.

Mises à jour de la distribution de la saison 6 de Lucifer

Pour la dernière saison, Lucifer présentera probablement le casting des saisons précédentes ainsi que de nouveaux personnages pour ajouter à l’excitation. Voici la liste complète des acteurs :

Tom Ellis – Lucifer/Michael

Lauren German – Chloé Decker

Rachael Harris et Linda Martin

Lesley-Ann Brandt, Mazikeen

Aimée Garcia – Ella Lopez

Scarlett Estevez-Trixie Espinoza

DB Woodside – Amenadiel

Kevin Alejandro – Dan Espinoza

Mises à jour de l’épisode de la saison 6 de Lucifer

Vous pouvez également trouver des mises à jour d’épisodes telles que les noms et les descriptions des épisodes de la saison 6. La dernière saison contiendra 10 épisodes. Même si ce n’est pas très long, ça vaut le coup. Comme indiqué précédemment, la saison 6 n’allait pas se produire. Le showrunner de Lucifer a déclaré que cela s’était produit. Ils nous ont appelés et nous ont demandé si nous pouvions faire la saison 6. Nous avons dit que nous ne considérerions que la saison 6.

Une liste de dix épisodes a été créée par le compte Twitter de The Lucifer Writers Room. Le compte a une liste d’épisodes.

Épisode 1 : Rien ne change jamais par ici

Épisode 2 : Seaux et bagages

Épisode trois : Yabba Dabba Do Me

Épisode 4: Épingler la queue sur le méchant

Épisode 5 : Le meurtre de Lucifer Morningstar

Épisode 6 : C’est bien plus sale que ça

Épisode sept : Mon meilleur ami

Vue d’épisode : Sauvez le diable et sauvez le monde

Épisode neuf : Au revoir Lucifer

Épisode 10 : Partenaires jusqu’à la fin

Tout comme la saison 6, le titre de l’épisode. En attendant la sortie de la saison 6 de Lucifer, vous pouvez toujours regarder les saisons qui la précèdent.

– Publicité –