Lucifer Saison 6: Date de sortie, détails du casting et autres détails

La saison 6 de Lucifer sera la dernière saison. La série bien-aimée a été initialement apportée à Netflix par Fox. Nous avons maintenant la saison 5B disponible. Le tournage de la dernière saison vient de se terminer. Voici ce que nous savons de la saison 6 de Lucifer.

Passons en revue la saison 5 avant de passer à la saison 6. Elle a été divisée en deux moitiés, la première arrivant en 2020 et l’autre partie arrivée le 28 mai 2021.

Date de sortie de la saison 6 de Lucifer

Comme indiqué précédemment, Lucifer n’était pas initialement prévu pour une autre saison. Mais, l’excitation et la demande des fans pour la sixième saison ont conduit à son report. Voici la bonne nouvelle : on sait désormais qu’il y aura la sixième série pour les fans. Netflix a annoncé via Twitter que « Le Diable nous a fait faire ça #Lucifer sera de retour pour une sixième saison. » Ce post comprenait également une mini-vidéo de 666. Voyons le post.

le diable nous l’a fait faire. 😈 #Lucifer reviendra pour une sixième et dernière saison. comme, FINALE finale. pic.twitter.com/o27z6ToMaV – Lucifer (@LuciferNetflix) 23 juin 2020

Après avoir vu ce tweet, les fans sont ravis et souhaitent que la saison 6 revienne dès que possible. Cela vaut la peine d’attendre. Bien que la saison 6 ait été confirmée, il n’y a pas encore de date de sortie officielle. Ce sera la dernière saison. La saison 4 ne reviendra pas. En raison de la pandémie, la saison 6 sortira probablement à la mi-2022 ou à la fin de 2022.

Mises à jour de la distribution de la saison 6 de Lucifer

La dernière saison de Lucifer verra le retour de certains membres de la distribution des saisons précédentes. Il peut également y avoir de nouveaux ajouts qui le rendent plus excitant. Voici une liste des membres de la distribution :

Tom Ellis – Lucifer/Michael

Lauren German – Chloé Decker

Rachael Harris – Linda Martin

Lesley-Ann Brandt – Mazikeen

Aimée Garcia – Ella Lopez

Scarlett Estevez – Trixie Espinoza

DB Woodside – Amenadiel

Kevin Alejandro – Dan Espinoza

