Lucifer Saison 6 : Bonne nouvelle pour les fans à propos de cette émission

La star de la série Tom Ellis a révélé le premier look de la saison 6 de Lucifer, dans un article sur les réseaux sociaux. Ellis a partagé une photo sur laquelle il était déguisé en Lucifer Morningstar et posait sur la célèbre voiture de Retour vers le futur, la DMC DeLorean. Lucifer la saison six verra l’anti-héros titulaire voyager dans le temps. Le nouveau statut de Lucifer en tant que Dieu lui permet de voyager n’importe où et n’importe quand, DeLorean ou autre. Lucifer peut voyager n’importe où, DeLorean ou non. S’agit-il d’un flex au niveau de Dieu ? Le premier aperçu de la saison 6 de Lucifer inspire tellement de questions !

Après la mort de Chloe Decker, Lucifer a fait le sacrifice ultime pour son amour et l’a ressuscité. La mort de Lucifer l’a sauvé de l’enfer et il est devenu le successeur de Dieu.

Personnellement, cependant, Lucifer est maintenant prêt à parler de leurs sentiments les uns envers les autres. Cela pourrait-il Lucifer Le premier aperçu de la saison 6 donne un aperçu de ce à quoi ressemble la nuit de rendez-vous, avec Dieu?

Lucifer showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson ont a taquiné un ton pour la saison 6 qui pourrait aboutir au genre de photo que Tom Ellis a partagée :

Modrovich a expliqué que « la saison 6 en partie parce que COVID, est devenue une saison beaucoup plus intime. » Nous savions que nous avions fait la saison 5B d’une manière très flashy, et nous ne voulions pas refaire la même chose. Nous avons décidé de trouver une histoire plus intime pour chacun de nos personnages. C’était aussi plus significatif. Nous n’avons pas eu besoin de creuser très profondément pour trouver des histoires pour qui que ce soit. Nous avons juste creusé plus profondément avec tout le monde.

« Oui. Et bien que ce soit de loin probablement la saison la plus intime que nous ayons faite, elle a aussi l’épisode le plus cher que nous ayons jamais fait », Donc, nous avons encore beaucoup de spectacle.

Il est difficile d’imaginer un épisode de Lucifer. C’est à la fois intime et spectaculaire – jusqu’à ce que Lucifer emmène Chloé à un rendez-vous intime, avec toutes sortes d’œufs de Pâques à budget serré. Retour vers le futur La DeLorean. Cela a du sens sur le plan narratif : Lucifer ressemble à quelqu’un qui croit à tort que son nouveau pouvoir est Dieu. Cependant, il devra admettre que tous les « spectacles » ne seront pas suffisants pour le remplacer en s’ouvrant complètement à elle et en étant « intime ».

Nous verrons Lucifer saison 6 quand elle arrivera sur Netflix.