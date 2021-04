Lucifer Saison 5: Tout au long de la saison, Tom Ellis présente des bas et des hauts sévères, pour y mettre fin avec un bang !!!

Après que son frère jumeau Michael (double rôle) ait fait des ravages sur Terre, Lucifer Morningstar (Tom Ellis) est obligé de rentrer de l’enfer. Le reste de l’intrigue tourne autour de la façon dont le diable peut faire amende honorable avec ses meilleurs amis et éviter Michael tout en résolvant les affaires de meurtre.

Revoir:

La première saison de Lucifer comprend huit épisodes, chacun réalisé par un producteur différent. Vers la fin de l’épisode trois, Lucifer lui-même rejoint le casting. Michael est présenté dans l’épisode pilote de « Lucifer », qui semble être une meilleure version de Lucifer à première vue, mais qui est vraiment beaucoup plus méchant que le diable lui-même.

L’épisode tourne autour de Lucifer faisant confiance aux autres tout en gardant un œil sur le détective Chole (joué par Lauren German). Maze, également connu sous le nom de Mazikeen (joué par Lesley-Ann Brandt), et Ella Lopez (Aimee Garcia) sont tous deux en colère contre sa sortie, mais Detective est attristé, comme le montre son tempérament modifié. L’épisode était un point bas de la saison car ce n’était qu’une accumulation.

Le deuxième épisode était une autre déception, avec Michael laissant tomber des indices obliques et dépeignant une âme déprimée, ce qui est presque l’opposé de «Lucifer». Nous ne pouvons rien reprocher à la cinématographie ou aux décors, mais l’épisode dans son ensemble est assez déprimant.

Lucifer saison 5 épisode 3 ′ a marqué le retour du diable dans la série, mais pas avec un bang. Claudia s’est concentrée sur la romance de Lucifer et le détective plutôt que sur les jeux de mots bien connus de Lucifer du passé. En conséquence, l’épisode est une déception, mais il est rendu plus excitant par le retour de Lucifer à la résolution d’un meurtre avec le détective.

L’épisode 4 de «Lucifer» a été filmé en monochrome et se déroule dans le passé. C’est une partie importante de l’intrigue, mais en faire un épisode semblait être une corvée. Avec cet épisode, Lucifer revient à son élément au rythme d’une tortue.

Dans l’épisode 5, le sujet de l’émission passe de Lucifer à Amanadiel. Le frère de Morningstar aide le détective Chloé dans une enquête pour meurtre, ce qui confond Lucifer. C’est un changement bienvenu, mais il ne vient pas au bon moment pour la croissance du caractère de Lucifer.

La saison 5 de Lucifer semble être plus axée sur l’histoire d’amour de Lucifer avec le détective Chloé que sur sa propre croissance de personnalité. Après que l’ex du détective soit impliqué dans une affaire dans l’épisode 6 de la série, le diable se met en colère, prouvant le point. L’ex-mari de Chloé, Dan (Daniel de Kevin Alejandro), met en garde Lucifer à propos de son ex-femme en fait. Dans cet épisode, Lucifer était son moi habituel.

Comme je l’ai déjà dit, toute la saison semble être axée sur la relation de Lucifer avec le détective. Ils ont commencé à agir comme un couple à part entière dès l’épisode 7, partageant tout ce qui leur appartient. Et quand il était clair que c’était un «je», ils ont utilisé le mot «nous» (une référence à un trait de personnalité).

Kevin Alejandro, qui fait partie de « Lucifer » depuis sa création, a rendu justice à l’émission dans l’épisode 8, qui sert également de finale de « Lucifer saison 5 partie 1 ». Il restaure la magie qui manquait dans le film, tout en laissant de gros indices pour que quelque chose d’extraordinaire vienne dans la partie 2. Le dernier épisode était un régal, et les téléspectateurs pouvaient anticiper ce qui va suivre.

Verdict:

Micahel n’est pas intéressant, Detective est déprimant et Lucifer n’est pas tout à fait à l’aise. Amanadiel a peut-être réussi à devenir la star de la saison.

