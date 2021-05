Lucifer Saison 5, partie 2, tombe sur Netflix en Australie aujourd’hui

Après avoir attendu plusieurs mois, les fans peuvent enfin goûter à la deuxième partie de Lucifer Saison 5

Le diable effronté est de retour une fois de plus pour aider à résoudre le crime et à nettoyer les mystères de la condition humaine.

Le deuxième volet est en cours de diffusion sur Netflix Australie et Nouvelle-Zélande aujourd’hui (28 mai) et c’est la meilleure nouvelle de tous les temps pour un vendredi.

Nous aurons huit épisodes dans la deuxième partie, ce qui nous donnera des réponses au cliffhanger épique qui nous restait dans la première partie.

DB Woodside, qui joue Amenadiel, a déclaré à TV Line que ce serait une « saison fantastique », expliquant que nous reprendrions directement là où le dernier épisode s’est terminé.

« Nous avons terminé 5A avec Dieu (joué par Dennis Haysbert) qui descend et met fin à une bagarre entre certains de ses garçons. Et nous allons littéralement reprendre cinq secondes après ce moment avec ses trois fils et Dieu ayant un mot avec nous », dit-il.

« Amenadiel est absolument humilié que Dieu l’ait vu se comporter comme il était avec ses frères parce qu’en tant que plus âgé, il est vraiment censé être celui qui donne l’exemple – et il ne faisait pas ça! »

Heureusement, ce ne sera pas non plus la dernière fois que nous verrons la série et le casting.

Alors que la cinquième saison était initialement la dernière, Netflix a confirmé qu’elle avait été renouvelée pour une sixième et dernière saison.

Mais n’espérez pas qu’il puisse être ramené du bord du gouffre pour une autre fois.

Crédit: Netflix

Le service de streaming a écrit sur les réseaux sociaux lors de l’annonce de la dernière tranche: « Le diable nous a fait le faire. #Lucifer reviendra pour une sixième et dernière saison. Comme la finale FINALE. »

D’accord – nous l’avons compris. Lucifer et ses singeries hilarantes ne reviennent pas.

Mais nous savons que ce sera une montagne russe émotionnelle lorsque nous devrons finalement dire au revoir.

Lors du tournage terminé pour 5B, Woodside a écrit dans un tweet à la star Tom Ellis: « Dernière scène avec mon frère … et je ne peux pas m’arrêter de pleurer. Merci pour tout, frère. Vous êtes un talent divin et un vrai gentleman. Je t’aime mon pote. »