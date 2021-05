« Lucifer » Saison 5 Partie 2 EN LIGNE: comment et à partir de quelle heure voir les nouveaux épisodes

Les huit premiers chapitres de la cinquième saison de « Lucifer”Sont disponibles sur Netflix à partir du 21 août 2020, et les huit autres seront diffusés en première sur la plate-forme de streaming populaire le 28 mai 2021.

PLUS D’INFORMATIONS: Absolument tout sur la sixième saison de « Lucifer »

«(C’est) notre partie la plus émouvante après toute l’obscurité de 5A. La lumière est mitigée, mais j’ai l’impression que le 5A a commencé un peu plus sombre. 5B sera plus clair, mais aussi plus sombre. Il fait toujours plus sombre avant l’aube », a déclaré le showrunner Joe Henderson à Entertainment Tonight.

En septembre, le tournage a repris et les huit chapitres restants de la cinquième saison de « Lucifer». De plus, il a été révélé que Henderson fera une camée dont les détails seront des surprises.

Il a également prévisualisé les chansons de son épisode musical tant attendu: « Wicked Games », « Another One Bites the Dust », « Every Breath You Take », « Bad to the Bone », « No Scrubs », « Hell » , «Just the Two of Us», «Smile» et «I Dreamed a Dream».

La raison pour laquelle Lucifer a perdu ses pouvoirs lors de la cinquième saison (Photo: Netflix)

COMMENT ET À PARTIR DE QUELLE HEURE POUR VOIR LA SAISON 5 «LUCIFER» PARTIE 2?

Les huit nouveaux épisodes de l’avant-dernière saison de « Lucifer« Sera disponible à Netflix à partir du vendredi 28 mai 2021. Aux heures suivantes par pays:

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Equateur: 2h00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico: 3h00

Argentine, Brésil et Uruguay: 4h00

BANDE-ANNONCE DE «LUCIFER» – SAISON 5 PARTIE 2

QUE SE PASSE-T-IL DANS «LUCIFER» – SAISON 5 PARTIE 2?

Au début de la saison, Chloé apprend qu’elle a été créée par Dieu pour Lucifer et qu’Amenadiel a donné le «cadeau» qui lui a permis de naître. Le détective est confronté à cette vérité qui lui a fait croire que ce qu’elle ressentait pour le diable n’était pas réel, car elle n’aurait supposément aucun contrôle sur sa vie.

« Une grande partie de l’histoire à venir est une histoire d’amour, mais une histoire d’amour est … très souvent une histoire de défis et ce que j’aime dans les défis, c’est qu’ils donnent l’impression qu’une romance est plus méritée », a commenté Joe Henderson, l’un des showrunners de fiction, lors du Comic-Con de Baltimore en octobre 2020.

D’autre part, Dan tente également de se réconcilier avec l’idée de Lucifer comme le véritable seigneur des enfers et ayant été utilisé par Michael, tandis qu’Ella tente de se remettre du traumatisme du petit ami tueur en série. Maze a également ses propres problèmes avant le retour imminent d’Eve. Il voulait croire que Michael pouvait lui donner une âme et c’est pourquoi il l’a aidé dans les derniers chapitres, tandis qu’Amenadiel cherche à comprendre pourquoi son fils avec Linda est né mortel.

Avec tout cela à l’esprit, il reste encore un long chemin à parcourir dans la deuxième partie de la cinquième saison de « Lucifer». Dieu est-il venu pour rester et sera-t-il une partie active de la série jusqu’à la fin? Que cherche exactement Michael? Lucifer et Chloé auront-ils une fin heureuse?

«Quelque chose de choquant va se passer vers la fin de la cinquième saison qui va nous briser le cœur. Mais je vais juste dire à celui que nous avons une saison 6. Donc même si votre cœur est complètement écrasé à la fin de cette cinquième, vous devez garder la foi », a déclaré l’acteur DB Woodside à Entertainment Tonight.