LUCIFER: Saison 5 Partie 2, Date et détails des 8 épisodes

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ UNE EXCELLENTE ANNÉE POUR ÊTRE UN FAN DE LUCIFER. Non seulement Netflix a commandé six épisodes supplémentaires pour la saison 5 de Lucifer, faisant passer le nombre d’épisodes de dix à seize, mais le géant du streaming a également renouvelé la série diabolique pour la saison 6 après avoir annoncé initialement que la saison 5 serait sa dernière. La première partie de la saison 5 a débuté le 21 août, et s’est terminée par un cliffhanger qui a laissé la mâchoire de Lucifer par terre. Que nous réserve la deuxième partie ?

Attention, voici des spoilers en perspective pour la première partie de la saison 5 de Lucifer.

Netflix avait toujours prévu que la saison 5 de Lucifer serait divisée en deux, les huit premiers épisodes se terminant à un moment charnière qui a vu l’introduction tant attendue de Dieu. Comme vous pouvez l’imaginer, Lucifer, Michael et Amenadiel ont été très surpris de voir leur père, d’autant plus qu’il a été insaisissable pendant toutes ces années.

Maintenant que Dieu est enfin entré en scène, les fans doivent s’attendre à ce que la deuxième partie de la cinquième saison soit remplie de drames familiaux encore plus chaotiques que la première. Cela dit, voici tout ce que nous savons sur la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer, y compris sa date de sortie, son intrigue, et plus encore.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE LUCIFER SAISON 5 PARTIE 2 ?

On ne sait pas très bien quand Netflix débutera la deuxième partie de la saison. Nous savons que les acteurs avaient encore un peu plus de la moitié du dernier épisode de la saison 5 à filmer avant de conclure la saison. Mais, le coup de la pandémie et les arrêts de production ont obligé Lucifer à appuyer sur pause pour le moment.

Avec autant de séries qui retournent au tournage, il est possible que Lucifer reprenne la production très bientôt. Cependant, on ne sait pas encore quand les acteurs et l’équipe de la série reviendront pour terminer la saison. Restez à l’écoute.

LA FIN DE LA SAISON 5 PARTIE 2 CHANGERA-T-ELLE EN RAISON DU RENOUVELLEMENT DE LA SAISON 6 ?

Non, pas selon le présentateur Joe Henderson. Voici ce qu’il a dit à Collider :

“Une des grandes choses que nous avons dites lorsque nous avons accepté la saison 6, c’est que nous ne voulions pas changer la saison 5 parce que nous aimions la saison 5. Quand la moitié arrière de la saison 5 sortira, quand la saison 5B sortira, je pense que les gens verront à quel point la saison entière s’assemble comme, je pense, un beau puzzle. Je l’adore. Nous ne voulions pas changer la fin, mais ce que nous avons fait, c’est que nous venons de terminer la saison 5. Nous avons en fait interrompu l’acte six qu’Ildy était en train d’écrire, et ces histoires que nous avons en quelque sorte accélérées de toute façon, nous avons réalisé, avec le recul, que nous avancions très vite sur certaines choses et que nous résumions des moments qui pourraient en fait être des histoires”.

En gros, les fans devraient s’attendre à ce que la saison 5B se déroule comme prévu et sa fin ouvrira alors la voie à des scénarios entièrement nouveaux pour la saison 6, qui pourrait très bien être étendue à 17 épisodes (mais rien n’a été confirmé). Henderson et le co-présentateur Ildy Modrovich hésitaient à lancer une nouvelle saison car ils estimaient avoir écrit une belle fin pour l’ensemble de la série. Voici comment Modrovich l’a présenté à Collider :

Pour être honnête, nous étions en fait comme, “Non ! Parce que nous avions créé ce que nous pensions être une fin vraiment satisfaisante. Nous pensions l’avoir coincée et nous étions très inquiets de la saison suivante. C’était comme un dénouement à ce que nous pensions être un chant du cygne, mais nous en avons parlé avec la salle pendant quelques jours, et nous avons juste lancé des idées jusqu’à ce que nous trouvions une histoire dont nous avons réalisé qu’elle était un tout autre chapitre auquel nous n’avions tout simplement pas pensé. Nous avons réalisé qu’il nous restait une histoire à raconter. Maintenant, nous ne pouvons pas imaginer de ne pas raconter cette histoire”.

QUELLE EST L’INTRIGUE DE LA SAISON 5 DE LUCIFER ?

Les fans doivent s’attendre à ce que la seconde moitié de la saison 5 reprenne là où la première s’est arrêtée. Dans la pure tradition de Lucifer, il est possible qu’il y ait un petit saut dans le temps, mais ils ne sont jamais très longs, donc cela ne devrait pas poser de problème. Les auteurs ont fait preuve de créativité en racontant des histoires dans la première moitié, notamment un épisode noir qui mettait en scène la mère de Mazikeen, Lilith, et la façon dont Lucifer a acquis sa célèbre bague noire.

La saison 5B consistera en un épisode musical intitulé “Bloody Celestial Karaoke Jam”, dans lequel les acteurs chanteront un certain nombre de chansons préexistantes. Nous avons déjà entendu les stars de la série Tom Ellis et Lesley-Ann Brandt chanter quelques chansons au fil des saisons. Cependant, l’épisode musical sera très différent de tout ce que la série a fait auparavant.

Vous trouverez ci-dessous les titres des autres épisodes de la saison 5 (via IMDb). Vous y trouverez des indices intrigants sur l’intrigue.

Dîner de famille

Bloody Celestial Karaoke Jam

Le visage du diable au repos

Daniel Espinoza : Nu et effrayé

Un peu de harcèlement inoffensif

Rien ne dure éternellement

Est-ce vraiment ainsi que ça va se terminer ? !

Une chance d’une fin heureuse

QUI FAIT PARTIE DU CASTING DE LA SAISON 5 PARTIE 2 DE LUCIFER ?

Les joueurs typiques seront tous de retour : Ellis, Lauren German, Brandt, DB Woodside, Rachael Harris, Aimee Garcia et Kevin Alejandro. Bien sûr, Haysbert sera de retour pour jouer à Dieu.

Y A-T-IL DÉJÀ UNE BANDE-ANNONCE POUR LA SAISON 5B ?

Pas encore. Les fans doivent s’attendre à une bande-annonce un mois avant la date de sortie de la deuxième partie. Mais, étant donné que la sortie n’est pas confirmée et qu’au moins sept des huit épisodes ont été filmés, il est possible que Netflix publie un teaser plus tôt pour faire venir les fans. Regardez cet espace.