« Lucifer », saison 5: ce personnage est mort dans les derniers chapitres de la série

La seconde moitié de la cinquième saison de « LuciferIl a fini par augmenter les enjeux alors que l’histoire de cette famille céleste dysfonctionnelle se poursuivait. Non seulement la série a finalement présenté Dieu et comment il a admis avoir commis beaucoup d’erreurs en cours de route, mais il a également soulevé les enjeux lorsqu’il a été annoncé qu’il était temps de prendre sa retraite.

Qu’est-ce que tout cela signifiait pour les personnages de « Lucifer« ? Que l’un des frères deviendrait Dieu. Alors que Lucifer Oui Michael ils se battaient pour le titre de devenir le prochain Dieu, beaucoup de choses se sont passées dans les derniers épisodes de cette cinquième partie, y compris l’adieu final de l’un de ses personnages principaux.

Depuis la première saison de « LuciferLes fans sont tombés amoureux de chacun de ces acteurs, pensant qu’ils en sortiraient tous indemnes à la fin avec un fin heureuse. Malheureusement, seuls certains d’entre eux pouvaient obtenir ce qu’ils voulaient tant, tandis que d’autres finiraient de la pire des manières.

MINUTIEUX! Alerte SPOILERS. L’un de ces personnages est décédé à la fin de la cinquième saison de la série, alors faites attention plus tard car il y aura des révélations sur cette situation et la vraie raison qui a poussé les scénaristes à prendre cette terrible décision finale.

LA MORT DE CE PERSONNAGE PRINCIPAL DANS LA CINQUIÈME SAISON DE «LUCIFER»

Comment la mort de Dan affectera-t-elle le reste des personnages de « Lucifer »? (Photo: Netflix)

Comme on s’en souvient, le gang cherchait un voleur nommé TJ Ross tout en enquêtant sur la mort de Jonathan Donnelly. Et pendant cette enquête, le détective Dan Espinoza a été impliqué dans une prise d’otage au domicile de l’un des clients de TJ, qui est malheureusement devenu le début de la fin pour lui. Bien qu’il ait initialement appelé à des renforts, Dan Il a tenté de s’échapper et a même réussi à abattre l’un des ravisseurs.

Malheureusement, le deuxième mercenaire lui a tiré dessus. Avant de mourir, Dan Raconté Chloe, « c’est Caleb». Il s’avère que les mercenaires ont été embauchés par Michaelcomme je cherchais la clé de Amenadiel pour déverrouiller l’épée flamboyante de Azrael. Amenadiel laissé la clé dans le cercueil de Caleb Mayfield, mais TJ, étant un voleur de tombes, il l’avait volé, c’est là qu’il a obtenu une super force.

Dan Espinoza est décédé dans l’avant-dernier épisode de la cinquième saison (Photo: Netflix)

Voilà pourquoi Dan on lui a montré la photo de Caleb quand ils cherchaient la clé au nom de Michael. Même si Michael était responsable de la mort de Dan, son plan directeur avait une part sinistre. Dans la finale de la saison, « Une chance pour une fin heureuse», Michael offert à Lucifer la chance d’éviter la guerre: s’il laisse Michael est devenu Dieu.

Lucifer régnerait à nouveau sur l’enfer et aurait Chloe avec lui. Puisqu’ils ne peuvent pas contrôler quelles âmes vont en enfer, Michael a profité d’une échappatoire en ayant Dan. Le faire a fait Chloe se sentir coupable, lui ouvrant ainsi la voie pour aller en enfer. Même si l’enlèvement de Dan était un « heureux accident« , comme il dit Michael, Michael a donné aux mercenaires l’ordre de tuer Dan.

Malheureusement, Dan ne continuera pas pour la sixième partie de « Lucifer », à moins que cela ne se manifeste de manière surnaturelle (Photo: Netflix)

Même si Dan avait sa propre histoire tout au long de la série, il était toujours lié à Chloe. Dans ce cas, il a été utilisé comme le pion parfait dans le plan directeur de Michael, ce qui montre à quel point il est méchant Archange et jusqu’où il irait pour obtenir ce qu’il veut. Mais on ne sait pas si cela a toujours été le plan. le saison 5 de « LuciferC’était la dernière saison et il est logique qu’une série tue un personnage principal à la fin.

Cependant, « Lucifer« Je reviendrai pour un sixième saison, ce qui signifie qu’il existe encore une possibilité que Dan peut revenir, sinon dans la chair, d’une manière surnaturelle. Peut-être la partie la plus tragique de la mort de DanCependant, c’est qu’il n’est pas allé au ciel: parti en enfer. Il s’avère que Dan Il ne s’était pas encore remis de sa propre culpabilité, ce qui a surpris les autres personnages.

Avec Dan dehors, « LuciferSimplifie l’histoire et les acteurs entrent dans leur véritable dernière saison. Qui sait, d’autres personnages risquent de mourir à la fin de la série, avec Lucifer perdre de plus en plus de personnes à ses côtés. Quant au sien DanCe sera celui de ne pas avoir Kevin Alejandro comme récurrent, mais qui sait.