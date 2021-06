« Lucifer »: qui sont ses frères archanges

Bien qu’Amenadiel et Michael soient les frères de Lucifer qui apparaissent le plus dans la série Netflix ne sont pas les seuls enfants de Dieu et de sa femme. Ils gagnent en importance vers la fin de la deuxième partie de la cinquième saison lorsqu’ils doivent décider qui sera le successeur du Tout-Puissant.

Dieu a décidé de se retirer, mais n’a pas nommé son successeur, ce qui a provoqué une confrontation entre Lucifer et Michael, et demandez aux autres archanges de choisir un camp. Mais après une brève bataille, le roi des enfers est devenu un dieu.

Les anges possèdent de nombreuses capacités surnaturelles telles qu’une grande force, des ailes pour voler et l’immortalité. Certains possèdent même des compétences particulières, par exemple, Amenadiel peut ralentir le temps et Lucifer peut découvrir les désirs les plus profonds des gens.

Alors qui sont les autres frères de Samael, le souverain de l’enfer ? Screen Rant a partagé une courte liste avec les plus importants.

AMÉNADIEL

Amenadiel est le premier ange de Dieu et pendant des millénaires, il était de son devoir de ramener Lucifer en enfer chaque fois qu’il s’échappait sur Terre. De plus, sur ordre de son père céleste, il est intervenu dans la naissance de Chloe Decker pour qu’elle devienne un cadeau pour Lucifer. Il a un fils mi-humain/mi-ange avec le Dr Linda Martin.

Amenadiel peut ralentir le temps (Photo : Lucifer / Netflix)

MICHAEL

Le frère jumeau de Lucifer a toujours envié le roi des enfers, c’est pourquoi il l’a convaincu de se rebeller contre Dieu. Dans la cinquième saison, Michael s’est fait passer pour son jumeau pour ruiner sa vie, alors pour se venger, Lucifer a laissé une cicatrice sur son visage. En devenant Dieu, son frère lui coupe les ailes et épargne sa vie après avoir tué Chloé.

Michael s’est fait passer pour Lucifer pour ruiner la vie de son frère jumeau (Photo : Netflix)

URIEL

Uriel était l’accueil des âmes au ciel et l’un des messagers de Dieu. Dans la deuxième saison de « Lucifer« A menacé la vie de Chloe Decker parce que son frère a permis à leur mère de rester sur Terre après s’être échappée de l’enfer. Uriel pouvait prévoir certaines choses, même s’il n’avait pas prévu que Lucifer l’assassinerait avec l’épée d’Azrael.

Dans la deuxième saison de « Lucifer », Uriel a menacé la vie de Chloé (Photo : Netflix)

AZRAELL

L’ange de la mort est le porteur d’une épée qui est le composant principal de l’épée flamboyante, une arme qui peut tuer n’importe quelle créature céleste. Azrael a prétendu être l’amie imaginaire d’Ella López lorsqu’elle était enfant, et c’est elle qui l’a motivée à déménager à Los Angeles et à rejoindre le LAPD en tant que médecin légiste. Dans le cinquième versement, il est revenu pour prendre Chloé.

Azrael est l’ange de la mort (Photo : Lucifer / Netflix)

REMIEL

Remiel était l’une des sœurs cadettes de Lucifer et Amenadiel, elle était une chasseuse féroce et redoutable et peut sentir la présence d’êtres célestes. Il est venu sur Terre pour emmener Charlie, le fils d’Amenadiel, au paradis. Dans la saison cinq, elle a approuvé Lucifer, ce qui l’a conduite à être assassinée par Michael.

Dans la cinquième saison de « Lucifer », Michael a assassiné Ramiel (Photo: Netflix)

GABRIEL

Gabriel est l’ange messager de Dieu et elle s’est rangée du côté de Michael dans sa campagne pour devenir Dieu, et c’est elle qui a volé l’épée flamboyante de la dimension de la déesse. Cependant, elle s’est également inclinée devant Lucifer lorsque le diable est devenu Dieu.

Gabriel est l’ange messager (Photo : Lucifer / Netflix)

ZADKIEL

L’ange de la justice porte un bâton fait de l’arbre de vie, malgré le mépris Lucifer À cause de sa rébellion, il a décidé de le soutenir lorsqu’il a avoué qu’il voulait devenir Dieu pour être digne de l’amour de Chloé.

Zadkiel s’est initialement rangé du côté de Michael (Photo: Netflix)

SARAQUEL

Saraqael était l’un des anges qui s’est rangé du côté de Lucifer dans sa rébellion et a noté que depuis lors, il a subi la « colère passive-agressive » de Dieu. Lucifer a essayé de le mettre à l’écart en le présentant au vainqueur de Top Chef Michael Voltaggio et en lui offrant d’autres avantages, mais l’ange a choisi Michael.

Saraqael était l’un des anges qui se sont rangés du côté de Lucifer dans sa rébellion (Photo : Netflix)

JOPHIEL

Bien que Jophiel ait promis à Lucifer qu’il voterait pour lui en tant que nouveau Dieu, au moment de l’élection, il a soutenu Michael. Cependant, à la fin, il a dû se prosterner devant Lucifer en tant que Tout-Puissant.

Jophiel prétend avoir été attaché au Diable pendant des millénaires (Photo : Netflix)

IBRIEL

Cet archange s’est rangé du côté de Michel, qui voulait être le successeur de Dieu. Comme le jumeau de Lucifer, Ibriel croit que les êtres humains « ne comptent pas », mais à la fin, il a approuvé le roi de l’enfer.

Ibriel a été l’homme de main de Michael (Photo : Lucifer / Netflix)

RAZIEL

Raziel s’est également rangé du côté de Michael, mais voyant son mépris pour l’humanité et ses autres frères, elle a décidé de soutenir Lucifer en tant que nouveau Dieu, tout comme Zadkiel, cependant, les menaces de Michael l’ont fait changer d’avis une fois de plus. .