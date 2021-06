« Lucifer »: qu’est-il arrivé à Dieu dans la saison 5

Dans la deuxième partie de la cinquième saison de « Lucifer”, Dieu (Dennis Haysbert) a semblé empêcher ses fils Samael (Tom Ellis), Michael et Amendadiel (DB Woodside) de se battre. Plus tard, il a essayé d’approcher le protagoniste de la série Netflix de différentes manières et a perdu ses pouvoirs.

Après s’être matérialisé sur terre, Dieu a commencé à perdre le contrôle de ses pouvoirs, a fait danser les gens et a même fait exploser Dan pendant un bref instant car le détective a eu une liaison avec sa femme alors qu’elle était dans le corps de l’avocate Charlotte Richards.

Pour éviter plus d’erreurs, Dieu a décidé de devenir mortel et d’accompagner Lucifer et Chloé tout en résolvant une affaire. Le principal problème est survenu lorsqu’il a oublié où il gardait ses pouvoirs, cependant, grâce à une conversation avec Trixie, il s’est souvenu qu’il l’avait caché dans le hochet de son petit-fils Charlie.

Une fois que Dieu fut à nouveau tout-puissant, il partit pour mettre en œuvre la dernière partie de son plan.

Michael a essayé de prendre la place de son père (Photo : Netflix)

MICHAEL A ESSAYE DE MANIPULER DIEU

Quand Amenadiel a décidé de quitter le ciel et de rester sur terre, Michael en a profité pour devenir le nouveau conseiller de son père. Ce que le jumeau de Lucifer voulait, c’était semer le doute dans l’esprit de Dieu sur la perte de ses pouvoirs.

Cela a amené le Tout-Puissant à décider de se retirer et de laisser ses fils choisir leur successeur. Au début, Lucifer Il croyait que son frère Amenadiel était la meilleure option, mais ensuite il a commencé à se considérer pour le poste.

Avant la retraite de son père, Lucifer a envoyé Gabriel chercher sa mère dans l’autre univers pour se réconcilier avec Dieu, qui est finalement parti avec elle. Sans Dieu sur son chemin, Michael a décidé de prendre sa place, il avait même déjà plusieurs anges à ses côtés.

Cependant, Lucifer a rassemblé une petite armée, a affronté son jumeau et a réalisé les souhaits de son père : que ses fils se rangent de son côté. Lucifer, que le diable a dit à Chloé qu’il l’aimait et s’est sacrifié pour son amour pour gagner la divinité.