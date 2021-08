Lucifer : l’une des scènes les plus épiques est celle de la saison 2

Le 10 septembre, Netflix ajoutera à son catalogue la sixième et dernière saison de Lucifer. Malgré les souhaits des fans, l’histoire avec Tom Ellis se termine après les cinq premières éditions réussies. Avec un changement radical dans l’intrigue, dans lequel le Diable cesse d’être le malin et prend la place de Dieu, ces prochains chapitres sont devenus les plus attendus de la plate-forme.







C’est pourquoi, pour tirer Lucifer comme d’ailleurs il le mérite, de Spoiler nous trouvons une scène épique à retenir. Dans l’épisode sept de la saison deux, le protagoniste commence à remarquer son amour pour le détective Chloé et partage avec elle des moments uniques, parmi lesquels celui de cette scène.

Chloé et Trixie. Photo : (IMDB)



Au cours de l’épisode, le personnage d’Ellis est vu en train de profiter d’un moment en famille avec Chloé (Lauren German) et Trixie où il profite également de connaître les compétences culinaires de sa co-star. Afin de se souvenir de son père, Chloé cuisine à sa fille son plat préféré : le sandwich portugais, un sandwich d’un autre niveau.

Comment cuisiner le sandwich portugais :

Ingrédients:

– 1 oeuf

– 2 tranches de pain de mie

– Le beurre

– Fromage

– Jambon

– Mayonnaise au goût

Préparation:

Étape 1 : avec un peu de beurre, il faut bien chauffer une poêle.

Étape 2 : prenez une tranche de pain et découpez un trou circulaire au milieu.

Étape 3 : placez le pain avec le trou dans la poêle pour le faire dorer légèrement.

Étape 4 : avec le pain déjà doré, il est temps de casser l’œuf très soigneusement et de le placer dans le trou de la tranche.

Étape 5 : laissez cuire l’œuf au milieu de la tranche de pain.

Étape 6 : avec l’œuf déjà cuit, vous devez prendre une autre tranche de pain sur laquelle vous pouvez tartiner du beurre, de la mayonnaise, du fromage et du jambon au goût.

Étape 7 : placez le couvercle sur la tranche avec l’œuf pour fermer le sandwich.

Étape 8 : attendez que le fromage fonde un peu et dégustez !