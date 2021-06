« Lucifer »: l’histoire de la terrible histoire de Dan

« Lucifer»Initialement fait ses débuts le 25 janvier 2016 sur Fox aux États-Unis et est rapidement devenu l’un des titres préférés du public, surtout après son arrivée à Netflix, malgré le fait de suivre un anti-héros avec des capacités sombres. Bien que cela semble improbable, Fox a annulé la comédie dramatique après trois saisons et en plein essor.

Heureusement, Netflix est intervenu et a acquis les droits de distribution et de production de « Lucifer » pendant encore trois saisons. Dans ces circonstances, les huit premiers chapitres de la cinquième saison ont été publiés en août 2020 et les autres ont été libérés le 28 mai 2021, date à laquelle la série est rapidement entrée dans le Top 10 de la plate-forme.

Afin de Kevin Alejandro, acteur qui joue Dan, l’avant-dernier épisode de la saison 5 de « Lucifer« il pourrait être mieux nommé, peut-être quelque chose comme « Fais attention à ce que tu souhaites ». Pour cette saison 5, Alexandre avait suggéré aux co-showrunners Ildy Modrovich Oui Joe Henderson que c’était peut-être le bon moment pour «arnaquer» le détective Daniel Espinoza des fans.

Mais c’est à ce moment-là que tout le monde pensait que le saison 5 c’était la fin. Et quelques jours avant la fin du tournage de la finale de la série originale, Netflix Il a changé d’avis et a donné à la série surnaturelle une saison supplémentaire qui sera la finale. Ensuite, Que faire de la mort de Dan? Dans une interview, Alexandre a parlé de la disparition de Dan Oui Oui le saison 6 revivra d’une manière ou d’une autre «Détective Douche.

L’HISTOIRE DERRIÈRE LA MORT DE DAN DANS LA SÉRIE «LUCIFER»

Après cinq saisons, le personnage de Dan a gagné l’affection du public et c’est pourquoi avec son départ, beaucoup ont été surpris. (Photo: Netflix)

Dans une interview avec TvLine, Kevin Alejandro Il a parlé de sa réaction lorsqu’il a découvert le plan pour le personnage de Dan, «C’était une conversation qui a eu lieu avant le début de la saison 5, que nous pensions tous être en train de construire à la fin de notre série. Nous entrons tous dans cette saison en pensant: « C’est la dernière, allons-y en grand, sortons forts, rendons justice à cette histoire. »

«Je me souviens d’avoir discuté avec Joe et Ildy et moi-même en suggérant vaguement ce que je pensais être une idée intéressante, qu’à ce stade de notre histoire, au cours de ce voyage que nous avons tous traversé ensemble, le public commence à comprendre qui est Dan. c’est. Et il y en a même certains qui commencent vraiment à l’apprécier. «

Dan demande l’aide d’Amenadiel pour résoudre le problème dans lequel il s’est retrouvé dans le chapitre (Naked and Scared). (Photo: Netflix)

« Ne serait-il pas intéressant que nous le leur enlevions avant qu’ils aient une chance de tomber complètement amoureux? » Parce que cela arrive dans la vie. J’ai pensé que ce serait très choquant. Maintenant, je ne sais pas s’ils présentaient déjà cette idée, mais ils étaient d’accord avec elle, et nous avons tous convenu que ce serait l’arc de Dan. Bien sûr, trois ou quatre jours avant d’arrêter de filmer le dernier épisode, nous apprenons sur Netflix qu’ils ont trouvé un peu plus d’argent ou autre et qu’ils veulent nous donner la saison 6. [Risas] Je dis: «Attendez une minute! Nous venons de me tuer! J `ai fini! », conclu Kevin.

À cause du plan de Michael pour devenir Dieu, Dan perd la vie et donne le moment le plus triste de la saison. (Photo: Netflix)

Afin de Alexandre il allait rater un seul épisode, mais maintenant il s’est avéré être une saison entière, avec ce qu’il en a dit, « Exactement. Mais Joe et ildy ont immédiatement téléphoné avec moi pour me dire: «Hé, voici les nouvelles. Si vous voulez toujours faire partie de nous, nous savons le faire avec respect et ne pas changer la qualité de ce que nous créons ».

«Je voulais être avec ces relations et avec ces personnes jusqu’à la fin, et maintenant nous ne le sommes pas. Et Joe et Ildy respectaient cela et, heureusement, ils voulaient que j’en fasse partie aussi. Ils ont donc trouvé un moyen simple de me ramener, pas comme les gens s’attendent à ce qu’il revienne, et peut-être pas dans le cadre de la série, mais je dois être là à la fin d’une manière ou d’une autre. Et c’était merveilleux de pouvoir terminer tout un voyage. Parce que mon ami, ça a été un voyage, comme tu le sais. » Expliqué Kevin Alejandro.

BANDE-ANNONCE SAISON 5-B « LUCIFER »