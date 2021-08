Lucifer : les meilleurs moments de la série

Dans quatre semaines, Netflix clôturera l’une des histoires préférées des fans : Lucifer arrive a sa fin. Le 10 septembre, la sixième et dernière saison de cette série avec Tom Ellis sera diffusée en avant-première. En seulement dix épisodes, le Diable doit mettre toutes ses croyances de côté et s’emparer du trône le plus attendu : celui de Dieu.

Partie 5B de Lucifer a culminé avec le protagoniste obtenant le droit d’hériter de son père et, en plus, Chloé (Lauren German) prend la décision de quitter la police pour devenir sa conseillère. Et maintenant, la bande-annonce récemment publiée pour la nouvelle édition confirme qu’avant de faire son devoir, « Luci » dira au revoir à Los Angeles en grand.







A tel point que, tout indique que la sixième saison de cette fiction aura plus d’une scène mémorable. Cependant, ainsi que dans les chapitres à paraître, Lucifer Il a récolté des moments imbattables depuis sa création et, de Spoiler, nous vous les rappelons.

Les 5 meilleurs moments de Lucifer avant sa dernière saison :

1. Lucifer est arrêté par un policier :

Déjà dès les premiers chapitres l’humour acide et sarcastique de Lucifer et, comme cela arrivera évidemment dans la dernière édition, la première saison comportait un arrêt. C’est que, alors qu’il conduisait sa décapotable à Los Angeles, le personnage de Tom Ellis a dépassé la limite de vitesse et la police n’a pas pu l’ignorer.

Lucifer à côté de sa voiture. Photo : (IMDB)



« Il a manifestement ressenti le besoin d’exercer ses pouvoirs limités et de me punir pour avoir ignoré la limitation de vitesse. Détendez-vous, je comprends. J’aime aussi punir les gens. Ou du moins j’ai aimé« Morningstar répond à l’agent lorsqu’il lui demande s’il connaît la raison de son arrestation.

2. Lucifer rencontre le Dr Linda Martín :

Dans le premier épisode LuciferEnquêtant sur la mort de son amie avec Chloé, elle rencontre le Dr. Jolie. Mais, habitué à faire ressortir le côté sombre et passionné des gens, le Diable rend fou le thérapeute qui, pour coucher avec lui, lui dit qu’il lui fournira les informations confidentielles dont il a besoin pour résoudre son premier cas.

Lucifer et Linda. Photo : (IMDB)



3. Lucifer découvre que Dan a couché avec sa mère :

La relation de Lucifer et Dan était toujours dans un bras de fer. Malgré la volonté du Diable d’assassiner le « stupide officier », il s’est toujours retenu par respect pour son grand amour. Mais, lorsqu’il découvre que Dan a couché avec sa mère, introduit dans le corps de Charlotte, la réaction qu’il a est l’un des moments les plus comiques.

Dan et Charlotte. Photo : (IMDB)



4. Lucifer protège Chloé avec ses ailes :

Tant qu’il lui a fallu du temps, le Diable a réussi à découvrir que Chloé est son grand amour. C’est pourquoi, à partir de ce moment, il s’assure qu’elle est en sécurité sans se soucier de rien. Et, à la fin de la saison trois, dans une confrontation entre lui et Pierce, le protagoniste est contraint de révéler sa véritable identité devant elle en libérant ses ailes pour la sauver des balles qui allaient la traverser.

Lucifer protège Chloé. Photo : (IMDB)



Bien sûr, il convient de noter qu’il s’agit de l’une des scènes les plus romantiques et les plus tendres de la série dans laquelle, pour la première fois, tout l’humour acide du protagoniste est mis de côté. A cette occasion, sa croissance personnelle et sentimentale est celle qui prévaut tout au long du chapitre.

5. Lucifer et Chloé se couchent pour la première fois :

Dans la quatrième saison, après des hauts et des bas dans leur relation, le protagoniste et son véritable amour deviennent enfin intimes. Ce fut sans aucun doute l’un des moments les plus attendus par les fans.