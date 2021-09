Lucifer : les 5 meilleurs couples de la série

Lucifer est une série télévisée qui est transmise par la plateforme de streaming Netflix et est basé sur les romans graphiques de Bandes dessinées à courant continu. Créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg, le personnage a été tiré de la série L’homme de sable puis ont leur propre spin-off sur le petit écran. Le succès de l’émission est évident et elle accueille actuellement sa sixième et dernière saison sur le géant du streaming.







La série raconte l’histoire de Lucifer étoile du matin, le diable lui-même, qui quitte l’enfer pour s’installer à Los Angeles en tant que propriétaire d’une boîte de nuit et aussi, bien que cela semble incroyable, être consultant auprès de la police de cette ville. Le papier de Tom Ellis, le protagoniste, a été particulièrement salué par la critique. Les personnages de la série formaient de nombreux couples : quels sont les meilleurs ?

+ Les meilleurs couples de la série Lucifer

5. Dan Espinoza et Charlotte Richards

La relation a commencé étrangement : Charlotte était possédé par la mère de Lucifer. Cependant, une fois qu’il a récupéré, ils ont formé un joli couple. La vérité est qu’ils n’étaient pas destinés à vivre heureux pour toujours. Charlotte mort en défendant Aménadiel de Marcus percer. Dan elle lui manque toujours.

4. Dan Espinoza et Chloé Decker

C’est vrai, ça n’a pas marché parce que Dan il était totalement immergé dans son travail. Ils ont essayé de poursuivre la relation, mais cela s’est terminé par un triste divorce. Cependant, le couple est en bons termes et fonctionne même mieux qu’avant. Ils ont une belle fille qui a hérité de l’intelligence de la mère et de la noblesse du père.

3. Amenadiel et Linda Martin

Eux aussi ont pris un départ bizarre ! Aménadiel fait semblant d’être quelqu’un d’autre à découvrir Lucifer, jusqu’à ce que Jolie découvert. Cependant, elle est tombée amoureuse de lui. Ils ont dû faire face Labyrinthe, qui croit avoir été trahie. Ils ont eu un enfant : Charlie. Bien qu’ils n’aient pas beaucoup de scènes ensemble, vous pouvez voir l’affection qui les unit.

2. Lucifer et Candy Morningstar

À l’exception de Chloe, la plupart des relations de Lucifer ils n’étaient pas significatifs. Cependant, il y a une romance qui a une place particulière dans la série car elle était assez comique. Lorsque Lucifer a décidé de partir Chloe de sa vie, il est revenu de Las Vegas accompagné de Bonbons, qui prétendait être la femme du personnage de Tom Ellis.

1. Lucifer et Chloé Decker

Le couple qui est déjà une icône de la télévision ! Au début, elle ne pouvait pas le tolérer, mais au fil du temps, ils sont devenus amis jusqu’à ce qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre. Chloe dû accepter le fait que Lucifer Il n’est pas humain, pourtant il a accepté son amour. Il devait retourner en enfer, quelque chose qui lui brisa le cœur. Chloe. Cependant, Lucifer Il est revenu pour les deux pour essayer de faire fonctionner le couple. « Elle est mon premier amour » dit le diable.