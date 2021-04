Lucifer: le moment le plus attendu de la série arrive

Il y a moins d’un mois, Netflix a annoncé que la prochaine saison de Lucifer. C’est-à-dire celui connu sous le nom de «partie B» de la cinquième tranche, qui donnera la suite nécessaire aux huit premiers chapitres, qui ont été publiés en 2020 pendant la pandémie.

Lucifer et Chloé se rencontreront à nouveau le 28 mai. Photo: (Netflix)



Mais, le jour même où la plate-forme de streaming a fait l’annonce la plus attendue des fans, l’ensemble du casting a confirmé qu’ils avaient terminé le tournage de la sixième et dernière saison. Bien qu’il semble que pour voir la clôture définitive de l’histoire du fils de Dieu le plus rebelle, nous devrons attendre 2022.

Cependant, petit à petit les détails de ce que sera la dernière saison de Lucifer et, récemment, ce sont les showrunners de la série qui ont donné une avance symbolique. À travers une photo sur Instagram, Ildy Modrovich et Joe Henderson ont publié le nom du dernier chapitre.

« Compagnons jusqu’à la finl »était le titre qu’ils lui ont donné, ce qui pourrait impliquer que Lucifer et Chloé (Lauren German) vont finir avec le protagoniste franchir le pas le plus attendu: dire « je t’aime » au détective. En fait, c’est une théorie qui est complétée, également avec une autre carte postale que Modrovich a téléchargée d’Ellis et d’Allemand répétant leur dernier moment ensemble au Lux.

La photo de Tom Ellis et Lauren German en répétition au Lux.



Même ainsi, on ne sait toujours pas quelle sera la vérité de toutes ces avancées puisque la série pourrait prendre une tournure totalement inattendue. Cependant, les dix derniers épisodes sont toujours manquants, bien que Tom Ellis ait déjà dit au revoir à jamais. Lucifer et trouvé de nouveaux projets.