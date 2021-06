Lucifer : le miracle de la série qui a sauvé Netflix

Ces derniers temps, Netflix a innové dans les séries avec des intrigues qui sortent de l’ordinaire et Lucifer est l’un d’eux. Avec Tom Ellis, cette histoire suit la vie du Diable et sa tentative de montrer son bon côté, indiquant clairement qu’il n’est pas le fils de Dieu le plus rebelle, mais le plus endommagé. Il y a déjà cinq saisons disponibles sur la plateforme et le succès continue d’être imparable.







En fait, c’était Lucifer la série qui a conduit Tom Ellis à acquérir une reconnaissance internationale car il a excellé dans sa performance. Non seulement il s’est montré apte à un rôle dramatique comme celui de cette fiction, mais il a également combiné charisme et action en un seul personnage. Mais, toute cette reconnaissance où ils ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes, l’ensemble du casting du strip le doit à Netflix.

Est-ce qu’il y a trois ans, Lucifer il a été, dans un premier temps, annulé par la chaîne de télévision Fox, où il a été diffusé pour la première fois. Selon ce que le protagoniste lui-même a dit, il a découvert la nouvelle après avoir accordé une interview à une chaîne bien connue et, en l’entendant, il a senti que le monde s’est effondré. Ainsi, lorsque la plateforme a acheté les droits et a pu terminer l’histoire de ce rôle, Ellis a dit au revoir d’une manière très émouvante.

La photo avec laquelle Tom Ellis a dit au revoir à Lucifer.



Et maintenant, il l’a fait à nouveau. Bien que, cette fois, a montré à quel point il est reconnaissant envers le géant du streaming et « le miracle » qui s’est produit après l’incorporation de Lucifer à son catalogue. « Il y a trois ans, nous regardions les mâchoires de la défaite après l’annulation de Lucifer. Merci à tous ceux qui ont fait de « Sauver Lucifer » une campagne et, bien sûr, merci à Netflix d’être notre sauveur.», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Puis, à cette dédicace très spéciale, il a ajouté ce qu’il espère que le service à la demande a ressenti avec la série. « J’espère que nous vous avons rendu fier», a-t-il écrit à côté d’une photographie avec Lauren German (Decker) dans laquelle on les voit tous deux plongés dans leurs rôles.