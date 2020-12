"lucifer": Le Diable Doit Il Mourir Dans La Saison 6?

La seconde moitié de la cinquième saison de « Lucifer » est toujours en suspens, mais les auteurs donnent déjà un avant-goût de la saison 6. Ils publient depuis quelques jours les titres des épisodes de la saison à venir sur Twitter – et ils ne donnent aucun indice!

Tout a commencé par un tweet inoffensif. Dans celui-ci, le titre du cinquième épisode de la saison 6 a été tease comme un mélange de lettres et d’astérisques.

Un jour plus tard, la résolution suit et cela devrait faire haleter pour les fans de « Lucifer ». « Est-ce possible? Dites que ce n’est pas le cas. C’est tellement injuste – et juste avant Noël! Lloyd Gilyard Jr., cela doit être expliqué! EXPLIQUÉ! », Dit-il dans le post. Le titre de l’épisode est «Le meurtre de Lucifer Morningstar».

Meurtre de Lucifer en tant que cliffhanger?

Bien sûr, il n’y a aucune information sur qui pourrait être le coupable. Jusqu’à présent, nous savons seulement que la saison 6 aura dix épisodes – beaucoup moins qu’avant. Les responsables vont-ils partager la saison? En tout cas, ce serait un cliffhanger moyen, car il suivrait directement après l’épisode au titre exténuant.

Les fans digèrent la terrible nouvelle

Avec l’annonce, les Lucifans ont eu l’horreur de leur vie. Sous le message, ils commentent diligemment leurs réactions. « Avez-vous une idée de ce que vous avez fait à la communauté de fans avec? », Demande à un utilisateur avec un clin d’œil et ajoute un gif à son commentaire.

Un autre utilisateur demande: « Je veux dire pourquoi? Pourquoi nous faites-vous ça? Je sais que j’ai demandé s’il y avait du nouveau matériel Lucifer. Mais honnêtement, je pensais davantage à vous annonçant le début de la saison 5B pour Noël ou le Nouvel An – et ne le tuez pas! «

Nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour le moment, mais nous pouvons nous préparer mentalement au fait que la saison 6 pourrait être éprouvante sur le plan émotionnel, du moins temporairement.