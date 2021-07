Lucifer : Lauren German pourrait cesser d’être Chloé

Grâce à son intrigue qui sort de l’ordinaire et au niveau d’acteur de ses personnages, Lucifer est entré dans l’histoire sur Netflix. Depuis sa première, après avoir été sauvée par la plateforme après avoir été annulée par Fox, elle est devenue l’une des séries les plus regardées au monde et, en fait, Nielsen l’a confirmé avec ses statistiques récemment publiées.

À tel point que l’histoire du fils de Dieu le plus rebelle qui a Tom Ellis comme protagoniste a déjà cinq saisons disponibles et, en fait, la sixième est attendue l’année prochaine. Après plusieurs mois de travail, l’ensemble du casting de Lucifer a annoncé la fin du tournage et tout le monde a dit au revoir à ses personnages puisque l’édition numéro six sera la dernière.

Tom Ellis et Lauren German. Photo : (IMDB)



C’est pourquoi, malgré le fait que la saison 5B ait été ajoutée au catalogue Netflix il y a tout juste un mois, beaucoup attendent déjà avec impatience la fin de l’histoire. Cependant, pour calmer l’envie des fans de fiction, de nombreux détails de ce qui s’en vient ont déjà fuité et, force est de constater, que le dernier n’est pas ce qui était attendu pour le « happy ending ».

« Partenaires pour la vie« Est-ce le titre qu’aura le dernier épisode de l’ultime saison, un titre qui a été révélé par les réalisateurs du drame eux-mêmes, mais qui en fin de compte pourrait signifier le contraire de ce que beaucoup imaginaient. C’est que, les fans sont intrigués et se demandent si Chloé va vieillir sans son amant, s’ils vont se marier, s’ils seront immortels ensemble, bref, comment va se terminer leur relation, mais récemment les réseaux ont été inondés par une photographie qui pourrait l’indiquer une fin tragique.

Lauren German pourrait perdre sa place de Chloé. Photo : (IMDB)



Il s’avère qu’une entrée sur la page spécialisée IMDB a déclenché une discussion car elle indiquait (a déjà été supprimée) que Lauren German serait remplacée en tant que Chloé par Jean Carol, qui a été définie comme l’ancienne Chloé. C’est pourquoi, à partir de là, est née la théorie selon laquelle le protagoniste laissera sa bien-aimée sur terre pour vieillir avec sa fille, Trixie et avoir une vie normale. Quelque chose que, bien sûr, les fans n’ont pas pris très heureux.