Lucifer: la saison 6 commencera par un timekip

À ce stade, il est difficile de ne pas comprendre pourquoi la série «Lucifer» est l’une des productions en streaming les plus populaires du moment. Librement inspirée du personnage de DC Comics créé par Neil Gaiman dans le cadre de sa série « The Sandman », bien avant de recevoir son propre spin-off, la série met en scène Tom Ellis jouant une version charismatique du Lord of Hell qui, fatigué de son règne, il décide de s’installer dans la ville de Los Angeles, où il aide la police à résoudre des crimes.

Après son annulation à l’issue de sa troisième saison, «Lucifer serait rapidement sauvé de l’oubli par Netflix, qui a finalement sorti aujourd’hui la deuxième partie de sa cinquième saison, préparant les fans à sa fin imminente dans la sixième saison.

La deuxième partie de la cinquième saison de « Lucifer » présente le personnage bouleversé par son frère jumeau Michael, en plus de l’arrivée de Dieu (oui, ce Dieu) sur terre, annonçant sa retraite et exprimant ses espoirs qu’un de ses fils le fera prendre sa place de seigneur du ciel.

Dans une récente interview avec ET, Ildy Modrovich et Joe Henderson, les showrunners de la série, ont confirmé que la sixième saison de la série débutera par un saut dans le temps, même si en ce qui concerne le montant exact, ils soulignent que «nous n’allons pas sauter autant ». Modrovich a également fait remarquer sur un ton humoristique:

Nous venons de commencer avec Lucifer et Chloé dans la vieille maison, juste… faire de l’aquagym. Oui, pourquoi pas?

La production de la saison 6 de « Lucifer » s’est récemment terminée, laissant Netflix avec dix épisodes avant que la série n’atteigne sa fin définitive. Jusqu’à présent, les producteurs de la série n’ont pas confirmé la première de ces épisodes.