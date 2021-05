Lucifer: la réaction de Tom Ellis à l’annulation de la série

Il y a peu de séries qui sortent de l’ordinaire sur Netflix et Lucifer est l’un d’eux. Au-delà de l’histoire d’amour à ne pas manquer, le fait de voir le diable, incarné par Tom Ellis, aller et venir d’enfer en terre et chercher à démontrer sa bonté est quelque chose de totalement nouveau pour le catalogue de la plateforme.

Tant et si bien que, depuis Lucifer a été inclus dans la bibliothèque du géant du streaming, son succès était incontestable. En fait, elle est également devenue l’une des séries les plus importantes de Netflix au point qu’elle a été renouvelée pour plus de saisons que prévu.







Cependant, l’histoire du fils le plus rebelle de Dieu n’était pas la création originale du service à la demande, mais de la chaîne de télévision Fox. Le 25 janvier 2016, cette fiction développée par Tom Kapinos est arrivée sur la chaîne, mais, bien qu’à ce jour cela semble difficile à croire, le nombre d’audiences était mortellement bas au cours de ses trois premières saisons.

C’était précisément la raison pour laquelle Fox a décidé d’annuler Lucifer en 2018, bien que, heureusement, la même année, Netflix en ait repris les droits. Et, une fois publiée, la production a soulevé des chiffres élevés et a été très acclamée par la critique, ce qui a incité la plateforme à se renouveler pour une quatrième, cinquième et même sixième saison.

Tom Ellis dans son rôle de Lucifer. Photo: (Netflix)



Cependant, au cours de la dernière fois que Lucifer diffusé sur Fox, Tom Ellis a connu la pire période de sa carrière. De plus, c’est lui-même qui a rappelé comment la décision de la chaîne avait été prise: «Il venait de terminer une interview en direct pour une chaîne bien connue et l’appel est arrivé. J’ai senti le monde s’effondrer quand j’ai découvert« , Il a dit.

Même ainsi, ces temps sont dans le passé et Lucifer Morningstar est l’une des personnes les plus célèbres au monde. Et, de plus, l’un des plus aimés d’Ellis, qui le jour où il a dit au revoir à son rôle à la fin des enregistrements de la sixième et dernière saison, a commenté: «Il y a six ans, j’ai commencé un voyage avec le groupe de personnes le plus incroyable. Merci à tous les membres de l’équipage qui ont contribué à raconter l’histoire de Lucifer».