Lucifer : la fin dans les mèmes

C’est un fait! Malgré la tristesse de nombreux fans, Lucifer C’est terminé. Après sa tragique annulation sur Fox, Netflix l’a sauvé, mais tout ce qui commence se termine. À tel point qu’il y a quelques heures, la sixième et dernière saison de ce drame comique avec Tom Ellis a été créée. Avec seulement dix chapitres, le sort de tous les personnages de cette histoire très réussie était enfin connu.







Après la fin controversée de la saison 5B, sortie le 28 mai, maintenant Lucifer il devait prendre le trône de Dieu Tout-Puissant. Mais avant tout ça il décide de passer quelques derniers jours pleins d’émotion à Los Angeles. Accompagné de sa grande partenaire, Chloe Decker (Lauren German), le protagoniste est inondé de nouvelles aventures et de plaisir tout à fait dans son style.

De même, le retour de Dan (Kevin Alejandro), l’arrivée de nouveaux personnages qui ont pour but de détruire Lucifer et le nouveau travail d’Amenadiel sont quelques-uns des points les plus importants de cette nouvelle édition. Malgré cela, le Diable reçoit une visite qui change complètement sa vie et donne une tournure inattendue à l’intrigue.

Lucifer et Rory. Photo : (Netflix)



C’est pourquoi les fans de cette série, qui suivent le personnage d’Ellis depuis le début, se sont enthousiasmés sur les réseaux. Beaucoup d’entre eux ont regretté la fin de Lucifer, d’autres l’ont applaudi et certains sont repartis avec un goût amer : regardez les meilleures réactions.

Les meilleurs mèmes et réactions à la première de Lucifer :