Lucifer : la fille de Tom Ellis pourrait prendre le poste de son père

Fin mai, les fans de Lucifer ils sourient encore : Tom Ellis Il est revenu avec son équipe au catalogue Netflix pour présenter la saison 5B de la série qui l’a catapulté à la renommée internationale. Avec seulement huit épisodes, la nouvelle édition est devenue l’une des plus attendues depuis, c’est ainsi que la famille du fils de Dieu le plus rebelle s’est fait connaître, au complet.







Dans la finale de la première partie de la cinquième saison de Lucifer, Dieu est venu sur terre pour interrompre un combat entre le protagoniste et ses frères, Amenadiel et Miguel. Mais, bien malgré ses enfants, dans les derniers chapitres sortis, il a décidé de rester sur terre et c’est ainsi qu’une partie de la vie céleste a commencé à se mêler à l’humanité, dont Chloe Decker (Lauren German).

C’est-à-dire que le deuxième tome, la saison cinq, en plus d’avoir son côté dramatique, comique et romantique comme à chaque occasion, avait aussi un côté familial. A tel point que le protagoniste de la série n’a pas pu éviter d’avoir des membres de sa famille royale sur le plateau. Au-delà de cela, l’un des chapitres était consacré à son grand-père bien-aimé et adoré, Ellis était également en présence de sa fille aînée, Nora, pendant le tournage..

Est-ce que la jeune fille de 16 ans qui semble vouloir suivre la même carrière que son père est apparue dans plus d’un chapitre de la saison 5B et, de Spoiler, on vous montre les photos qui le prouvent. Fruit de l’amour entre Tom et Estelle Morgan, Nora est très populaire sur les réseaux sociaux malgré son jeune âge et, par conséquent, de nombreux fans ont remarqué sa présence dans la saison, puisque son visage a déjà parcouru le monde après que son père l’ait fait connaître.

Les images, publiées par l’utilisateur lucifansmbf, montrent Nora en deux chapitres. Le premier qui apparaît est une simple image d’une affiche collée dans le commissariat qui porte le titre « Recherché ». Ensuite, le premier-né des Britanniques est l’un des figurants qui apparaissent assis derrière Chloé (Lauren German) au sillage de Dan, qui, bien qu’il n’ait aucune ligne, la position est stratégique puisqu’être proche de l’un des protagonistes est concentré plus d’une fois.