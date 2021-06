Lucifer et Loki ensemble : Tom Hiddleston partagera le projet avec Tom Ellis

Deux pouvoirs s’unissent pour un bien commun ! Tom Ellis et Tom Hiddleston partageront un nouveau projet dans les prochains mois. Les stars Lucifer et Loki ont peu en commun sauf votre nationalité britannique et c’est pourquoi ils se réuniront dans un programme de la BBC pour soutenir les enfants du pays. De quoi s’agit-il?

Tom Hiddleston partagera son projet avec Tom Ellis

Les comédiens participeront à Histoire du coucher de CBeebies, un cycle de la chaîne préscolaire de la télévision publique qui convoque étoiles à travers le pays pour raconter des histoires aux tout-petits. Hiddleston a été le dernier à rejoindre une liste qui avait déjà Ellis, Tom Hardy, Felicity Jones, Rag’n’Bone Man, Regé-Jean Page Oti Mabuse Oui Chris O’Dowd.







La BBC a anticipé le début de la lecture de la figure du MCU qui sera diffusée ce vendredi et, comment pourrait-il en être autrement, il y aura une référence à son personnage : « L’histoire au coucher de ce soir parle d’un super-vilain. Ce mec est vraiment coquin, très culotté… et d’un vert éclatant. Mais n’ayez crainte, car là où il y a des problèmes, un super-héros vous suivra sûrement « .

La participation des acteurs est un nouveau signe de leur engagement dans la société. Ellis est un fervent défenseur des droits individuels, de son combat contre le racisme à son soutien à la diversité sexuelle.

Alors que Hiddleston a un profil marqué comme mécène et protecteur de l’environnement. C’est aussi un grand promoteur de campagnes contre la dépression et le suicide. Il collabore régulièrement avec l’Unicef ​​et a rejoint un mouvement de solidarité pour vivre avec cinq livres pendant cinq jours dans la lutte contre la faim dans le monde.