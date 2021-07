« Lucifer » dévoile un premier aperçu de sa dernière saison

Netflix n’a pas seulement présenté un premier aperçu des derniers épisodes de « Lucifer », l’une de ses séries les plus populaires aujourd’hui. Il a également révélé la date exacte à laquelle ceux-ci arriveront dans le catalogue de la plateforme, anticipant la fin définitive des aventures de Tom Ellis dans le rôle de l’ex-roi charismatique des enfers.

Ce samedi, Netflix Geeked a annoncé via Twitter que « même les mauvaises choses ont une fin », annonçant que la saison 6 de « Lucifer » débarquera sur la plateforme le vendredi 10 septembre, mettant en vedette quelques moments forts de la série, se terminant par le personnage de Ellis s’excusant auprès d’un policier lors de son arrestation, soulignant que « c’est sa dernière ville à Los Angeles ».

La saison 5 de « Lucifer » a présenté un scénario dans lequel les choses vont changer radicalement pour le personnage diabolique. Après que son frère Michael (également joué par Tom Ellis) était responsable de la mort de Chloe Decker (Lauren German) pendant la bataille pour décider qui est le nouveau Dieu.

Lucifer estaría dispuesto a sacrificar su misma esencia con tal de resucitar a su amada, realizando un acto tan desinteresado que no solo redimió sus pecados en el pasado, eliminando su destierro del cielo y haciendo que Lucifer fuera lo suficientemente digno para tomar el rol del nuevo Dieu. Ildy Modrovich et Joe Henderson, showrunners de la série, avaient déjà anticipé que le ton de cette saison serait très différent des précédents.

« La saison 6, en partie à cause de COVID, est devenue une saison beaucoup plus intime », a déclaré Modrovich lors d’un entretien avec Variety en mai dernier. « Mais aussi parce que nous savions que nous avions fait cette saison 5B explosive avec beaucoup de sens du spectacle, nous ne voulions pas essayer de nous surpasser et que ce soit juste une action vide. »

Modrovich assure que « Lucifer » a une histoire plus intime et émotionnelle dans ses derniers épisodes. « Nous n’avons pas eu à creuser pour trouver des histoires pour tout le monde. Nous creusons juste plus profondément avec tout le monde. » « Lucifer » sera de retour avec sa dernière saison le 10 septembre.