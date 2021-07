Lucifer: Détails de la saison six

Quand il s’agit de l’industrie cinématographique, l’histoire du Diable n’a jamais été hors de l’ordinaire : tourmentée, méchante, vindicatif et, surtout, sombre. Cependant, Lucifer transmet le contraire puisque le fils de Dieu le plus rebelle met de côté le mal et la cupidité pour montrer à sa famille et à ses amis qu’il n’est rien de plus qu’une personne en quête d’amour.

A tel point qu’avec cette innovation, Lucifer Ce fut un succès inégalé sur Netflix, et son protagoniste Tom Ellis est désormais l’un des acteurs les plus connus et les plus proclamés au monde. Cependant, comme tout commence, tout se termine et la série est sur le point de se terminer après cinq superbes éditions déjà disponibles sur la plateforme.

Tom Ellis dans son rôle de Lucifer. Photo : (Netflix)



On ignore encore quand le géant du streaming ajoutera la sixième saison de cette fiction à son catalogue, mais de nombreux fans l’attendent déjà avec impatience. Le fait est que, tout comme la partie 5B de l’histoire sortait le 28 mai, un mois plus tard, la production annonçait la fin du tournage des chapitres qui clôtureront ce drame.

A tel point que, devant l’angoisse de nombreux fans, Tom Ellis a décidé de donner un avant-goût de ce qui allait arriver et, c’est devenu viral sur les réseaux. A travers une photographie Instagram, où l’on voit l’acteur anglais s’appuyer sur une DeLorean DMC-12 très à la mode Lucifer, a écrit: « de bonnes choses arrivent”.

Et, bien qu’il n’ait pas mentionné dans ses propos que cette carte postale se trouve dans les coulisses du tournage de la sixième saison de la série, il l’a fait à travers les soi-disant hashtags. « Saison six« , »derrière les scènes« , »Lucifer étoile du matin», a-t-il écrit dans l’un d’eux.