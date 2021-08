Lucifer : confirmé la réapparition d’un des personnages

Malgré les souhaits des fans, Netflix a depuis longtemps confirmé que Lucifer il n’aura que six saisons. La série, qui met en vedette Tom Ellis, est l’un des grands succès de la plateforme puisqu’elle raconte l’histoire, justement, du Diable qui débarque sur terre, plus précisément à Los Angeles, afin de se réinsérer dans la société. .

Et, après des années passées à apprécier le sens de l’humour de Lucifer, son courage et, en plus, son intensité, l’histoire du fils de Dieu le plus rebelle est sur le point de se terminer. Ce sera le 10 septembre prochain lorsque le géant du streaming ajoutera à son catalogue les chapitres qui clôtureront le strip qui a lancé Ellis à la renommée internationale.

Lucifer est maintenant prêt à retourner à l’action. Photo : (Netflix)



Lors du tournage de cette édition, peu de détails étaient connus à son sujet, mais maintenant que le même casting était celui qui a confirmé la fin des enregistrements et que la série est prête à sortir, petit à petit certains points se révèlent choquants de choses à venir. Mais voilà, la production a confirmé l’une des nouvelles les plus attendues : l’un des personnages revient à la fiction.







Quand ils ont sorti la bande-annonce officielle de la sixième saison, ce n’était pas grand-chose qui a été vu, mais il est ressorti que Lucifer il a dit à un policier que c’était sa dernière nuit à Los Angeles. Cependant, ce que beaucoup voulaient voir n’était pas mis dans la bande-annonce : la réapparition de Dan, le personnage joué par Kevin Alejandro et qui a été tué dans le cinquième volet B.

Il y a quelques mois c’est l’acteur lui-même qui a confirmé qu’après avoir filmé la scène de son meurtre, la production n’a pas tardé à le rappeler pour la dernière édition. De toute façon, C’est lors de la publication de l’affiche officielle que s’est réalisé le vœu des fans, déçus de sa fin tragique dans la série : le personnage apparaît avec le reste du casting.

« Nous apportons de la chaleur avec la sixième saison de Lucifer à venir le 10 septembre sur Netflix», a écrit le récit officiel de la fiction pour accompagner la première image officielle de ce que sera le strip. Non seulement Tom Ellis et Lauren German sur la carte postale, mais il y a aussi Lesley-Ann Brandt (Maize), Aimee García (Elle López), DB Woodside (Amenadiel), Rachel Harris (Linda Martin) et, enfin, Kevin Alejandro avec l’interprète de Maïs.

C’est-à-dire que sa position sur l’affiche officielle pourrait indiquer qu’elle ne reviendra pas sous forme de flashbacks sur la série, mais que on verra quelle est sa véritable torture en enfer maintenant que Maïs deviendra la reine. De plus, cette théorie coïncide avec les paroles qu’Amenadiel dit à son frère, Lucifer, lorsqu’il demande si son ami est au paradis et le premier-né de Dieu répond en niant. A tel point que les prochains chapitres arriveront plus forts que jamais : voulez-vous Lucifer sauver Dan ? Mais c’est une question à laquelle on ne pourra répondre que le 10 septembre.