Lucifer : c’est ainsi qu’ils se souvenaient du défunt en 2020

Saison 5B de Lucifer c’est un fait. Depuis le 28 mai dernier, les huit chapitres qui clôturent la cinquième édition sont disponibles sur Netflix après un an d’attente et d’incertitude due à la pandémie de coronavirus. En mai 2020, la plateforme lançait la première partie de cette saison, mais en raison des restrictions imposées par les systèmes de santé de chaque pays, la production n’a pu atteindre la fin de ses tournages.

Cependant, une fois la situation sanitaire normalisée, l’ensemble du casting de Lucifer Il reprit son travail et, en un temps record, ils parvinrent à terminer les enregistrements et à publier les derniers épisodes. De même, à travers le compte officiel de la série, il a été confirmé que la sixième et dernière saison est déjà enregistrée et que, la seule chose qui reste, c’est qu’elle entre dans le processus de post-production pour atteindre la plate-forme qui, selon ce que a été révélé, sera dans l’année prochaine.







En effet, à la fin du tournage des derniers épisodes, Tom Ellis lui-même était celui qui a dit au revoir, d’une manière très émouvante, à son personnage qui l’a catapulté à la renommée internationale. Bien que les derniers jours de l’acteur britannique et du reste de la distribution de Lucifer ils étaient pleins d’émotions et la saison 5B en est une belle preuve.

Au-delà de la situation sanitaire mondiale et du frein drastique qu’elles ont subi autour de leur travail, l’équipe de cette fiction originale Netflix a subi de grosses pertes tout au long de 2020. Par conséquent, après tant d’efforts pour aller de l’avant malgré la tristesse, ils n’ont pas voulu mettre de côté le souvenir. de ces proches décédés l’année dernière et de Spoiler, nous vous disons qui ils sont.

Dans les épisodes 9 et 16, un «en mémoire de« Est affiché juste avant les titres qui clôturent cette édition et les noms Craig Charles Henderson, Merritt Yonka et Arthur Melbourne Hooper sont ceux qui apparaissent. Quant au premier, peu de choses ont été dites sur lui, mais certains proches de l’équipe de production ont affirmé qu’il est le père de Joe Henderson, l’un des co-créateurs de l’histoire du Diable.

D’un autre côté, Arthur Melbourne Hooper est déjà connu car il était le grand-père de Tom Ellis. En avril 2020, l’interprète partageait sur son Instagram la nouvelle de la perte de son être cher, qui avait 100 ans et, bien que la cause de sa mort soit inconnue, cela a été très dur pour le Britannique. C’est pourquoi lui et Henderson ont été rappelés dans l’épisode 9, intitulé « Dîner en famille”.

Et enfin, quant à Merritt Yonka, on se souvient de lui dans le dernier chapitre. C’est le coordinateur des cascades de Lucifer décédé en septembre 2020 et était un membre très aimé de toute l’équipe avec laquelle il travaillait.