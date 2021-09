Lucifer : c’est ainsi que la série pourrait se terminer

Après une première réussie avec la deuxième partie de la cinquième saison, maintenant Lucifer il est sur le point d’atteindre sa fin finale. Demain, vendredi 10 septembre, Netflix présentera la sixième et dernière saison de dix épisodes pleins d’action, de drame et un peu de romance. Avec Tom Ellis à nouveau dans la peau du protagoniste, cette clôture de l’histoire s’annonce bien plus convaincante que les éditions précédentes.







Et quelques heures avant la grande première, les fans de Lucifer ils se demandent déjà quelle sera la vérité. Mais, pour raccourcir l’attente il y a quelques jours, Tom Ellis et sa co-star, Lauren German, ont accordé une interview sur Ligne TV dans lequel ils parlaient des choses à venir. Cependant, il convient de noter qu’ils n’ont pas donné beaucoup de détails, mais ils ont précisé que leurs personnages seront plus ensemble que jamais.

Tom Ellis et Lauren German. Photo : (Netflix)



Bien sûr, à son tour, German a précisé que la fin sera « aigre-doux”, Mais il explique aussi que c’est un bon terme pour définir la clôture de l’histoire, précisant que les fans verront enfin ce qu’ils veulent voir. A tel point que, de Spoiler, on vous montre six théories qui pourraient expliquer les propos de l’actrice.

6 théories qui raviront les fans de la façon dont Lucifer pourrait finir :

1. Lucifer ramène Dan Espinoza :

Il est confirmé que le personnage de Kevin Alejandro, Dan Espinoza, revient pour cette saison. Malgré le fait qu’il soit décédé lors de la cinquième édition, tout indique qu’il sera de retour. En fait, une théorie prétend que Lucifer Il sera chargé d’amener le détective pour montrer ses pouvoirs à Trixie (Scarlett Estevez).

Cependant, pour ce faire, il devra se plonger dans un territoire entièrement nouveau : soit effacer le temps, soit revenir en arrière. Cela reste à voir.

2. Chloé pourrait mourir pour être avec Lucifer :

Dans la finale de la saison cinq, Chloé décide de quitter son travail de détective pour devenir « Conseillère de Dieu », le nouvel emploi de Lucifer. Mais, le fait qu’il doive se rendre dans la cité d’argent pour accomplir son devoir pourrait l’amener à devoir mourir pour entrer car elle n’est pas un être céleste.

3. Ella López a pu découvrir la vérité sur Lucifer et son frère, Amenadiel :

« Petite Lopez », comme il l’appelle LuciferElle était toujours la seule à ne pas être au courant de tout ce qui se passait autour d’elle. Cependant, selon les fans, elle pourrait maintenant avoir un moment de mal qui l’amène à croire qu’Azrael a toujours été réel, ainsi que les autres archanges. Découvrira-t-il Lucifer et son frère ?

4. La décision de Lucifer :

De fils de Dieu le plus rebelle, il a maintenant une nouvelle tâche : être Dieu. Mais, après son séjour sur terre, il retrouve deux personnes qui le remplissent d’affection : Chloé et Trixie. Devra-t-il en choisir un à emporter avec lui ?

5. Lucifer découvre son vrai moi :

Dans la bande-annonce de la sixième saison, Lucifer a encore des doutes sur le fait de se proclamer Dieu Tout-Puissant. Pour cette raison, avant de parvenir à monter dans la Cité d’Argent et d’être enfin le successeur de son père, il découvrirait quelle est sa véritable essence. Est-ce à Los Angeles ou est-ce le maître du monde ?

6. La mort de Miguel :

Dans la cinquième saison, Lucifer et Miguel s’affrontent dans une bataille céleste pour le trône de la Cité d’Argent, mais qui finit par gagner est le protagoniste. Et, après avoir perdu cette guerre, le jumeau maléfique disparaît mais dans cette édition, il pourrait revenir pour détruire son frère. Sera-ce la fin ?