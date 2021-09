Lucifer 6 : toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manquer la saison finale

Après trois mois et treize jours, Netflix revient pour parier sur Lucifer. Le 28 mai sortait le deuxième tome de la cinquième saison et ce vendredi 10 septembre arrive la sixième et dernière édition. A cette occasion, Tom Ellis se met une nouvelle fois à la place du protagoniste pour relever de nouveaux défis après la fin controversée qui a laissé la cinquième partie.







Lucifer, qui connaîtra sa fermeture définitive dans le monde entier, touchera désormais différents points de la vie du fils de Dieu le plus rebelle. Cette saison, qui se compose de dix nouveaux épisodes, amène un nouveau dilemme dans sa vie : devenir Dieu Tout-Puissant ou continuer à profiter de sa vie à Los Angeles. De même, Lauren German continue de donner vie à Chloe Decker, sa grande compagne.

À son tour, pour cette saison, la mise en scène reste la même, mais différents paysages et scénarios sont également ajoutés qui apportent certaines controverses et problèmes aux personnages. Bien sûr, le légendaire LUX est toujours intact et l’essence de Lucifer Morningstar n’est pas perdue, même si le personnage parvient à changer sa façon d’être et à découvrir son véritable destin.

Lucifer et Chloé sont plus proches que jamais. Photo : (Netflix)



Cependant, tout comme il trouve sa nouvelle vie, le personnage de Tom Ellis doit également faire face à de nouveaux personnages qui arrivent pour tout changer. Parmi eux se trouve un ange, jusqu’alors inconnu, qui a pour but de détruire Lucifer pour des raisons qui prendront une tournure inattendue dans la série. De plus, il y a aussi le fait que lui et Chloé doivent enquêter sur leur propre meurtre.

Mais, la chose la plus importante à propos de cette saison est que la sentimentalité est le thème principal. Au-delà du fait que le Diable commence à vraiment comprendre qui il est, il y a des gens dans sa vie à qui il doit à la fois dire au revoir pour toujours et les guider sur un nouveau chemin. Dans tous les chapitres, la série se concentre sur le fait de dire au revoir à chaque personnage de la distribution.

L’ensemble du casting est maintenant prêt à dire au revoir. Photo : (Netflix)



Petit à petit, le strip a trouvé le moyen de clore définitivement l’histoire de chacun d’eux, en particulier de ceux qui ont eu le plus d’importance. Maze, Dan, Dr Linda Martin, Amenadiel, Trixie, le petit Lopez et, bien sûr, les mêmes Lucifer et Decker. La bannière de cette dernière édition est l’amour entre eux et la façon dont ils ont pris soin l’un de l’autre pour se dire au revoir en grand.

Incontestablement, la dernière saison s’accompagne de nouveautés et laisse même la porte ouverte à d’éventuelles retombées. Cependant, il convient de noter que ceux qui attirent le plus l’attention cette saison ne sont pas les protagonistes, mais c’est Aimee García, l’interprète d’Ella López, qui éblouit le plus avec sa performance.

Le personnage d’Aimee García éblouit cette saison. Photo : (Netflix)



L’actrice assume un rôle très important dans cette saison en étant l’une des premières dans lesquelles elle découvre une possible fin du monde. A tel point qu’en démontrant toujours sa foi en Dieu et sa bonne volonté, ce personnage découvre certaines choses qui vont changer le cours de la série. Sans aucun doute, la sixième et dernière saison de Lucifer elle a tout pour devenir l’une des meilleures clôtures d’une fiction.