« Lucifer » 6 sur Netflix: quand sortira la dernière saison de la série

Bien qu’au début, Netflix ait annoncé que « Lucifer« Cela se terminerait avec sa cinquième saison, qui a débuté sa première partie en août 2020 et la deuxième en mai 2021, la pression des fans de comédie dramatique a poussé le géant du streaming à annoncer un sixième et dernier épisode.

La bonne nouvelle est arrivée le 24 juin 2020, peu de temps après que Tom Ellis ait conclu un accord avec Warner Bros. Television pour continuer à jouer le roi des enfers. De plus, les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson ont confirmé qu’ils poursuivaient le projet.

Le 8 septembre de l’année dernière, TVLine a rapporté que la sixième saison de « Lucifer”Sera composé de 10 chapitres, six de moins que la cinquième tranche. Autrement dit, la série populaire clôturera sa carrière avec 93 épisodes.

Qu’arrivera-t-il à Lucifer et Chloé dans la sixième saison de la série? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 6 DE «LUCIFER» SERA-T-ELLE SORTIE?

La sixième saison de « Lucifer« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais il est fort probable que les derniers épisodes arriveront sur la plateforme de streaming au début de 2022.

«Nous savons que tout le monde veut le savoir, mais la vérité est que même nous ne savons pas quand la seconde moitié de la saison 5 de ‘Lucifer’ sortira. Ce n’est pas encore fini », a rapporté l’équipe de rédaction de l’émission à la mi-janvier 2021, avant la fin du tournage.

Le tournage de la sixième saison a officiellement débuté le mardi 6 octobre 2020, immédiatement après l’achèvement du tournage du dernier chapitre de la cinquième tranche, dont les travaux avaient été reportés de plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Début mars 2021, Joe Henderson a déclaré qu’ils venaient de terminer l’avant-dernière lecture et a partagé un tweet émotionnel: «Aujourd’hui, c’était l’avant-dernière lecture de la table de Lucifer … jamais … si nous étions si excités aujourd’hui, je suis terrifié à quel point Je vais pleurer à la fin … «

La dernière scène de « Lucifer », au LUX (Photo: Ildy Modrovich / Twitter)

Le 20 mars, Modrovich a partagé une photo de la répétition de la dernière scène de la série, où Tom Ellis et Lauren German peuvent être vus au LUX. La coshowrunner a avoué qu’elle avait pleuré en voyant les acteurs de ce test.

Et le 29 mars, les enregistrements ont officiellement pris fin. « Aujourd’hui c’est le jour. Il y a six ans, j’ai commencé un voyage avec le groupe de personnes le plus incroyable et aujourd’hui nous disons au revoir avec amour. Merci à chacun des membres de l’équipe qui ont contribué à donner vie à l’histoire de «Lucifer». Quel voyage », a écrit Tom Ellis en guise de message d’adieu.

Avec les derniers épisodes de « Lucifer«Dans le processus de post-production, il est même possible que la sixième saison soit diffusée à la fin de 2021, mais le pari le plus sûr est 2022.