Lucifer 6 : premières photos de la dernière saison

La sixième saison de Lucifer c’est un fait. Après des mois d’incertitude, en raison de la pandémie de COVID-19, l’ensemble du casting a pu se plonger dans le tournage de ce qui sera la clôture finale de l’histoire qui a Tom Ellis comme protagoniste exclusif et qui a captivé un grand nombre de spectateurs .

Et, après confirmation que les enregistrements étaient en cours, les fans de Lucifer ils sourient à nouveau : le tournage s’est terminé et la date de la première se rapprochait de plus en plus. En fait, il y a deux jours, Netflix a confirmé que la série arrivera sur la plateforme le 10 septembre s’assurer que les adeptes du fils de Dieu le plus rebelle n’auront pas à attendre si longtemps pour revoir leur personnage préféré.







Cette décision prise par le service à la demande est la première d’une saison à l’autre la plus rapide que la fiction ait connue. Est-ce que le 28 mai de cette année, le géant du streaming a ajouté la deuxième partie de la cinquième édition à son catalogue, qui a été interrompue par les blocages de virus, comme cela s’est produit avec de nombreuses productions.

Pourtant, il y a quelques minutes à peine, Netflix faisait à nouveau sourire les fidèles de cette série. À travers un post Instagram, il a divulgué les premières images de certaines scènes qui viendront dans les nouveaux chapitres, assurant : «mon âme est prête pour la saison six”. Et, en eux, vous voyez non seulement les personnages légendaires, mais aussi un nouvel acteur apparaît qui pourrait changer complètement l’histoire.

Il y a quelques jours à peine, c’est Tom Ellis lui-même qui a publié la première carte postale officielle de l’édition finale de Lucifer, mais maintenant ceux qui ont été récemment partagés étaient ceux qui ont le plus élargi le panorama des choses à venir. Et, sans aucun doute, l’un coïncide avec la bande-annonce puisque le protagoniste est vu en train de profiter d’une nuit de fête avec la même tenue qu’il utilise dans la bande-annonce pour dire : « c’est ma dernière nuit à los angelesDémontrant ainsi que son arrivée au ciel comme Dieu approche.