Lucifer : 5 faits de la sixième saison

Le 28 mai, Netflix a ajouté la saison 5B de Lucifer qui était explicitement basé sur la famille du protagoniste. Cependant, alors que les huit chapitres restants de la cinquième édition ont été publiés, le casting de la série a terminé le tournage de la sixième partie, qui sera la fin définitive de l’histoire qui montre le fils de Dieu le plus rebelle sous un angle totalement différent. commun.







A tel point que, désormais, les fans attendent avec beaucoup d’impatience quelle sera la dernière aventure de Tom Ellis dans la peau de Lucifer. À travers un message tendre et émouvant, l’acteur britannique a fait ses adieux à ce rôle qui l’a catapulté à la renommée internationale et a grandement remercié Netflix d’avoir sauvé ce strip qui, il y a quelques années, a été annulé par la chaîne de télévision Fox.

Mais, pour réduire l’attente et, alors que les protagonistes ne révèlent toujours rien sur ce qui va arriver, de Spoiler nous vous disons tout ce que nous savons sur la saison six jusqu’à présent, y compris la date de première. Bien que certains détails aient déjà été divulgués, comme le fait que Chloé pourrait prendre beaucoup plus d’importance que le Diable lui-même, certains ne se sont rencontrés que maintenant.

5 faits à savoir sur la saison 6 de Lucifer :

1. Nombre de chapitres :

Les saisons de Lucifer Ils variaient en termes de chapitres et, la dernière édition ne fera pas exception. Contrairement, par exemple, à la cinquième, la sixième partie comportera 10 épisodes qui donneront la clôture définitive à l’histoire.

2. Le casting :

Il a déjà été confirmé, par la même production, que le casting complet reviendra sur le petit écran pour capturer la saison six. En effet, qui sera également de retour, c’est Kevin Alejandro, l’interprète de Dan, un personnage qui a perdu la vie dans la saison 5B, mais qui a déjà annoncé son retour.

3. L’intrigue :

Sur la base de la fermeture des derniers épisodes récemment publiés, la sixième saison se concentrera sur Lucifer prenant la place de Dieu et Chloe Decker étant sa consultante. De même, il y aura aussi le fait que l’enfer sera laissé sans superviseur, mais Maze veut prendre le pouvoir.

4. Le rôle de Chloé :

D’après ce que le réalisateur du drama a dit dans une interview, cette fois le personnage de Lauren German prendra en compte tout le travail qu’elle a fait Lucifer Elle s’arrête avec sa personne et son travail et va essayer de se remettre à sa place, maintenant c’est elle qui a un pas de retard.

5. Date de sortie :

Malgré le fait que le tournage de la sixième saison soit déjà terminé et que beaucoup souhaitent recevoir les nouveaux épisodes cette année, on suppose qu’ils ne pourraient arriver que l’année prochaine. Même s’il n’y a pas de stratégie concernant le calendrier de cette série, tout indique qu’elles seront disponibles entre mai et août 2022.