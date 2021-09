Lucifer : 4 choses à retenir de la saison précédente

Il ne reste que trois jours avant la grande première de la sixième et dernière saison de Lucifer. Après les cinq premières éditions pleines de succès, voilà que l’histoire avec Tom Ellis se termine définitivement. Avec seulement dix épisodes, cette fois le Diable doit prendre la place de Dieu Tout-Puissant et, à son tour, éviter la fin du monde alors qu’il tente de résoudre son propre meurtre.







Je veux dire, en cette nouvelle saison, Lucifer aura des défis différents, comme tous les personnages qui l’accompagnent. A tel point que, depuis Spoiler, on vous rappelle tous les points importants de la cinquième partie pour que vous entamiez les nouveaux chapitres à fond.

Tout ce que vous devez retenir sur Lucifer :

1. La bataille des êtres célestes :

Dans le dernier chapitre de la saison 5B, sorti le 28 mai, Lucifer et ses frères s’affrontent pour voir qui correspond à la nouvelle position de Dieu. Miguel, le jumeau du protagoniste, dirige un côté, tandis qu’il dirige l’autre.







Avec beaucoup d’audace et de courage, Lucifer finit par gagner après avoir ramené Chloé à la vie et prouvé qu’il est digne de la Silver City. A tel point que tous ses frères se rendent à lui et le proclament le nouveau Dieu Tout-Puissant.

2. La mort de Dan Espinoza et son arrivée en enfer :

Dans la saison 5B, Dan, le personnage de Kevin Alejandro, est tué par des tueurs à gages. Et, avant son réveil, Amenadiel décide de se rendre à la Cité d’Argent pour vérifier qu’il est bien là. Mais, au moment de son réveil, il revient et confirme à Lucifer qu’il n’est pas au paradis, mais qu’il est probablement en enfer.

Kevin Alejandro dans son rôle de Dan. Photo : (IMDB)



3. La nouvelle destination d’Amenadiel :

La saison précédente, Amenadiel se retrouve dans une lutte : rejoindre la police ou pas. Et, avant de mourir, Dan envoie sa demande d’enregistrement à la police, alors maintenant c’est à lui de décider s’il veut continuer ou non.

Amenadiel a un nouveau chemin à parcourir. Photo : (IMDB)



4. Miguel est-il de retour ? :

Après avoir perdu dans la bataille céleste, Miguel disparaît complètement de la carte. Mais, l’arrivée d’un nouveau personnage qui a pour but de détruire Lucifer pourrait le faire revivre. Ses allées et venues sont encore inconnues, même si c’est probablement l’enfer, rien n’a été confirmé. Sera-t-il celui qui assassinera le protagoniste ?