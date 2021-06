« Lucifer » : 10 mystères que la saison 6 doit résoudre

Dans la deuxième partie de la cinquième saison de « LuciferDieu est apparu sur terre pour tenter de régler les problèmes entre ses enfants : Michael, Lucifer et Amenadiel, mais en réalité il les a aggravés lorsqu’il a annoncé sa retraite et n’a pas nommé son successeur.

Bien qu’il ait été banni par son père, Michael a élaboré un plan pour devenir un dieu, a causé la mort de Dan pour culpabiliser Chloé, a incité les anges à voter pour lui, et pendant la bataille contre son jumeau, il a poignardé le détective, cependant, Lucifer a retrouvé son bien-aimé et est devenu un dieu.

Mais ce n’est certainement pas la fin de l’histoire et tout continuera dans la sixième et dernière saison de la série. Netflix. Alors, quels mystères doivent être résolus dans le prochain volet de la fiction avec Tom Ellis ? Screen Rant a partagé une liste avec quelques questions en suspens.

10. QUE SIGNIFIE LUCIFER D’ÊTRE DIEU ?

Shorunner Joe Henderson a expliqué à TVLine qu’il ne s’agissait pas d’obtenir le pouvoir de Dieu, en outre, il a annoncé que la question sera abordée plus en détail dans la sixième saison de la série. Netflix. «Nous sommes entrés dans cela dans la saison 6, mais nous pouvons vous dire que son retour ne consiste pas à gagner le pouvoir de Dieu. Il s’agit plutôt de l’épanouissement personnel, qui est le thème de notre émission. Lucifer a été banni du ciel, donc s’il montait un jour là-haut, ils lui mettraient le feu, mais comme une grande partie de notre émission vous le dit, les anges se réalisent eux-mêmes. »

Lucifer fera probablement des erreurs comme Dieu (Photo: Netflix)

9. CHLOE PEUT-ELLE MOURIR SANS L’ANNEAU DE LILITH ?

Lucifer Elle a réussi à récupérer Chloé grâce à la bague de Lilith, mais le détective est-il vraiment vivant ou est-ce l’engin qui la maintient au sol ? Tant qu’il l’utilise, il est immortel, ce qui est utile étant donné que Lucifer est maintenant dieu.

Chloé a été tuée par Michael, mais est revenue grâce à Lucifer (Photo : Netflix)

8. QU’ARRIVERA-T-IL À AMENADIEL ?

Quand Amenadiel a dit à Dan son désir d’être policier et d’aider les gens, Espinoza n’était pas enthousiaste, cependant, lors des funérailles de Dan, Ella a dit au frère de Lucifer que Dan avait soumis sa demande au LAPD.

Amenadiel rejoindra-t-il la police ? (Photo : Netflix)

7. VA-T-ELLE RENCONTRE AVEC CAROL CORBETT ?

Avant de mourir, Dan essayait d’aider Ella Lopez à faire face aux « ténèbres » en elle, prenant même rendez-vous avec son amie Carol Corbett (Scott Porter), que Lopez a rencontrée aux funérailles. Sortira-t-elle avec Corbett dans la sixième saison de « LuciferEt va-t-elle se remettre de son ex-petit ami / tueur en série ?

Donnera-t-elle une autre chance à l’amour ? (Photo : Netflix)

6. QU’ARRIVERA-T-IL AU MAZE ?

Après le cinquième volet, il est clair que Mazikeen a une âme, cependant, elle veut toujours être la reine de l’enfer et gouverner les démons. Alors qu’arrivera-t-il à Maze? Qu’adviendra-t-il de sa relation avec Eve (Inbar Lavi) ?

Maze retournera-t-il en enfer ou restera-t-il sur terre ? (Photo : Netflix)

5. DIEU RETOURNERA-T-IL QUELQUE TEMPS ?

Dieu a quitté l’univers de Lucifer et est entré dans l’univers de sa femme (Tricia Helfer), mais reviendra-t-il à un moment donné ? Il est possible que Lucifer ne soit pas un dieu pendant longtemps ou que quelque chose de terrible se passe mal. Bien que cela puisse aussi être une leçon que son père a préparée pour Samael.

Dieu reviendra-t-il dans la sixième saison de « Lucifer » ? (Photo : Netflix)

4. VA-T-ELLE DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ SUR LUCIFER ?

Ella Lopez ne sait toujours pas que Lucifer est le diable et moins qu’il est désormais le successeur de Dieu, il est donc fort probable qu’à la sixième saison elle découvre enfin la véritable identité du partenaire de Chloé. Comment réagirez-vous ?

Elle ne sait toujours pas que Lucifer est le diable (Photo : Lucifer / Netflix)

3. QU’ARRIVERA-T-IL À MICHAEL ?

Malgré tous les dommages causés par Michael, Lucifer a fait preuve de pitié et n’a fait que couper ses ailes. Mais Michael restera-t-il calme après avoir perdu contre son jumeau ? «Chaque saison, nous essayons de raconter une histoire avec un bon début, un bon milieu et une bonne fin, et un aperçu de ce qui va arriver. Et une grande partie de la saison 5 était l’histoire de Michael. Nous reverrons donc certainement Michael dans la saison 6. Mais l’histoire ne concerne plus son parcours. Votre voyage est presque terminé. Ce sera plus sur la façon dont nos autres personnages se déplacent. »

« Nous aurons certainement une idée de l’endroit où il se trouve et de la direction que prendra sa croissance. Mais ce moment est tellement plus pour nous que Lucifer obtient cette croissance, réalise l’idée de la rédemption, en prenant d’Amenadiel en particulier. Je veux dire, Michael a tué Remiel [que es] Le frère ange le plus proche d’Amenadiel, et même Amenadiel était prêt à dire qu’il méritait miséricorde. Et c’était important pour nous d’avoir ce moment entre les deux frères. Mais aussi pour Lucifer », a déclaré le showrunner Ildy Modrovich à ET.

Michael tentera-t-il de vaincre Lucifer ? (Photo : Netflix)

2. DAN SERAIT-IL SAUVE DE L’ENFER ?

Après avoir été tuée par des mercenaires engagés par Michael, l’âme de Dan est allée en enfer au lieu du paradis, ce qui a tourmenté Chloé et ne l’a pas aidée avec la culpabilité qu’elle ressentait. Mais maintenant que Lucifer est Dieu, va-t-il sauver Dan de l’enfer et l’emmener au paradis ? Le ramènera-t-il à la vie ?

À cause du plan de Michael pour devenir Dieu, Dan perd la vie et donne le moment le plus triste de la saison. (Photo : Netflix)

1. QUEL GENRE DE DIEU SERA LUCIFER ?

Que va faire Lucifer maintenant qu’il est le Tout-Puissant ? Il fera probablement quelques erreurs, donc restera-t-il Dieu jusqu’à la fin de la série ? Résoudra-t-il son histoire d’amour avec Chloé ? «Je pense que le défi de notre émission est que Lucifer essaie toujours de faire face à ses propres insécurités et à la hauteur de ses propres attentes et de celles des gens qui l’entourent. Et je pense que quelque chose comme ça, quelque chose comme faire face à l’idée de devenir Dieu, est certainement quelque chose qu’il n’admettrait pas lui ferait peur, mais lui ferait probablement peur comme un fou. Cela ressemble donc à quelque chose que nous jouerions certainement au sommet de la saison », a déclaré Henderson à ET.