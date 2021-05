Lucid dispose d’un écran incurvé de 34 pouces époustouflant et d’une résolution 5K dans sa voiture électrique, la Lucid Air

Chez Lucid, ils n’ont pas dérangé avec les petites filles lorsqu’il s’agit de concevoir leur voiture électrique de luxe. le Air lucide, présenté l’automne dernier, pourra se vanter d’un moteur pouvant atteindre 1 080 chevaux et jusqu’à 830 km d’autonomie, mais les surprises sont également à l’intérieur.

Ce qui est montré dans la vidéo publiée par l’entreprise dans laquelle ils se sont fait connaître votre nouvelle expérience utilisateur, Lucid UX, qui sera responsable de l’interaction avec un imposant écran incurvé de 34 pouces que l’on retrouve sur le tableau de bord (et qui d’ailleurs, n’est pas seul).

Luxe extérieur, mais aussi luxe intérieur « très tactile »

Tesla nous a déjà surpris il y a des années avec l’écran de 17 pouces de sa Model S, mais les choses se sont de plus en plus renforcées depuis. Byton J’ai prévu de créer un écran de 48 pouces sur le tableau de bord de son M-Byte et Mercedes-Benz parlait également d’un 56 pouces pour son EQS.

Dans Lucid, ils semblent avoir voulu proposer une solution un peu plus sage, mais qui est tout aussi frappante. Il s’agit de un écran incurvé de 34 pouces avec une résolution de 5K qui occupe une bonne partie du tableau de bord.

Cet écran Il est divisé en trois zones, les deux étant des extrémités tactiles. À gauche se trouvent les commandes du véhicule (phares, essuie-glaces, etc.) et à droite les options d’infodivertissement (musique, cartes).

La partie centrale n’est pas tactile – avec un bon jugement, cela aurait été un risque potentiel – et est destinée aux utilisateurs. horloges traditionnelles qui marquent la vitesse ou à d’autres paramètres d’information.

Les commandes physiques et vocales sont là aussi

L’écran incurvé est conçu pour que le conducteur peut accéder facilement à ces commandes tactilesMalgré cette concentration presque totale sur les écrans tactiles, les responsables de Lucid ont souligné que « nous ne devrions pas fabriquer une tablette sur roues ».

Le plus drôle est que sur cet écran de 34 pouces il est accompagné d’une tablette auxiliaire, qu’ils appellent Pilot Panel. C’est un écran tactile et il est également rétractable, pouvant se cacher dans le tableau de bord pour faire de la place.

Il est possible de l’utiliser comme une sorte de « moniteur externe » pour l’écran de droite du tableau de bord, en pouvant y étendre les informations qui apparaissent dans cette section.





En plus de cette focalisation sur l’interface tactile, Lucid a ajouté deux autres éléments d’interaction. Un particulièrement important est contrôle physique avec de petits cadrans et boutons sur le volant pour contrôler ces options. En dehors de cette option, Lucid intégrera la commande vocale via Alexa.

Enfin, un système de reconnaissance faciale intégré sur le tableau de bord, il permettra au conducteur d’être détecté et de synchroniser ses préférences de conduite, y compris, par exemple, les itinéraires qu’il a prévu de les afficher immédiatement sur l’écran d’information.





On s’attend à ce que Lucid Air commence à arriver sur le marché avant la fin de l’année. Comme la société l’a déjà indiqué, il y aura quatre versions initiales allant de la base de 80 000 € (qui prendra plus de temps à apparaître) à la «Dream Edition», avec le moteur le plus puissant et un prix de 169 000 €.

Plus d’informations | Lucide