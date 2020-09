Lucid Car se vante en vidéo d’une accélération bestiale en comparaison directe avec la performance de la Tesla Model S

Peu de doutes subsistent sur le fait que la Lucid Car sera l’une des meilleures voitures électriques du marché. Pendant des années, il a été en développement de fonctionnalités spectaculaires prometteuses. Maintenant, ajoutez-en un de plus, prétend être “la berline de production la plus rapide au monde” et pour cela, ils ont publié une vidéo en concurrence avec la Tesla Model S Performance. Augmentation encore plus des attentes pour sa présentation au public le 9 septembre.





Dans une vidéo publiée par Lucid Motors, ils montrent à quel point l’accélération de la voiture est puissante. Pour ce faire, le véhicule (avec une Tesla à côté) démarre et parcourir un quart de mile (402 mètres) en pas plus et pas moins de 9,9 secondes. Avec des calculs rapides et approximatifs, nous obtenons environ 2,4 secondes par cent mètres. La Tesla Model S Performance, quant à elle, termine le quart de mile en 14,4 secondes.

En plus de se vanter de cette vitesse, Lucid Motors a également révélé quelques détails du moteur qui permettent d’atteindre ces chiffres. Ils mettent en évidence l’utilisation d’un ensemble à deux moteurs 1080 chevaux avec 900 V et un couple de 4000 Nm (2950 lb-pi). Tout indique que ce sera le prochain véhicule électrique à battre en performances.

Lucid Motors en sait quelque chose sur les batteries en raison de son expérience en Formule E. Maintenant, ils ont également montré comment ce sera la batterie qui montera la voiture Lucidainsi que son chargeur bidirectionnel pour envoyer l’alimentation de la batterie de la voiture vers d’autres produits.

À quoi s’attendre de la Lucid Car le 9 septembre

9 septembreDans environ une semaine, Lucid Motors montrera au monde le véhicule électrique sur lequel ils travaillent depuis des années. Dans lequel ils ont travaillé et qu’ils ont mis en valeur, car pendant des années, ils ont montré des dessins de la voiture et des caractéristiques de compte-gouttes. Il ne reste plus que quelques jours avant que la voiture complète ne soit dévoilée.

Parmi les aspects que nous connaissons déjà sur la voiture, il y a sa vitesse d’au moins 378 km / h qu’ils montraient en 2017. Mais elle se démarque aussi dans le domaine de l’énergie, avec une autonomie qui promet d’être de 830 kilomètres sous la norme EPA. En continuant avec la batterie elle-même, ils s’assurent que grâce à son nouveau chargeur bidirectionnel, elle peut être chargée pour obtenir 32 km d’autonomie par minute de charge.

Sans doute Ils cherchent à battre tous les records possibles et devenir un leader de l’industrie, où nous avons actuellement Tesla avec ses derniers modèles. Cependant, un chiffre qui semble également dépassé est celui du prix, déjà en 2017 plus de 60000 dollars étaient prévus.

Le 9 septembre, nous laisserons des doutes, lorsque la voiture sera enfin pleinement révélée au public. C’est alors que nous connaîtrons probablement toutes les configurations dans lesquelles le véhicule peut être acheté, son prix et dates de livraison. Ce dernier aspect est l’essentiel, là où il n’a pas encore dépassé Tesla.

