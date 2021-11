Lucasflim renouvelle le contrat de Kathleen Kennedy jusqu’en 2024

Au moment où Disney a pris le contrôle de Lucasfilm en 2012, c’est son fondateur, le cinéaste George Lucas, qui a choisi Kathleen Kennedy pour prendre ses fonctions à la présidence du studio, ce qui lui a donné autorité sur la gestion de « Star Wars », « Indiana Jones » et d’autres franchises appartenant à la maison de production.

Près d’une décennie s’est écoulée et malgré le fait que « Star Wars » soit dans un processus d’expansion important grâce à la télévision en continu, la gestion que Kennedy a exercée sur la franchise dans ses récents films a été, faute d’un autre, je termine, de division entre les les fans, c’est pourquoi il est surprenant que son contrat avec le studio ait été renouvelé pour trois ans.

En plus des résultats inégaux présentés dans la trilogie de la suite de « Star Wars », qui continue de diviser les opinions des fans, Lucasfilm a récemment été condamné à exercer un système de contrôle en coulisse qui pousse nombre de ses cinéastes à abandonner leur. efforts pour raconter leurs histoires dans cet univers cinématographique.

Depuis le limogeage de Phil Lord et Chris Miller dans le développement de « Solo: A Star Wars Story », le départ de Josh Trank et Colin Treverrow de leurs projets respectifs dans la franchise et récemment la pause indéfinie de « Rogue Squadron », bande écrite et réalisé par Patty Jenkins, qui a récemment révélé avoir de fortes différences créatives avec les producteurs du film.

Ce ne sont là que quelques-uns des accords logistiques douteux chez Lucasfilm qui sont attribués par le grand public au mandat de Kennedy, qui conservera étonnamment son poste de président, selon la newsletter du journaliste Matthew Belloni (via Star Wars News Net). Ce rapport confirme que Kennedy conservera son poste jusqu’en 2024, du moins pour l’instant.

Il s’agirait du deuxième renouvellement du contrat de Kennedy en tant que président de Lucasfilm depuis sa prolongation de trois ans en 2018. Malgré ses suites conflictuelles, « Star Wars » a donné d’excellents résultats avec son arrivée en streaming avec « The Mandalorian », série d’action en direct qui a représenté une grande renaissance de l’émotion chez les fans.

Avec l’arrivée imminente en décembre de « The Book of Boba Fett » et la future liste des premières avec des séries centrées sur Obi-Wan Kennobi, Cassian Andor, Ahsoka Tano ou des productions comme « The Acolyte », peut-être que les 3 prochaines années pourraient être un période de rédemption pour Kennedy dans son travail en tant que président de l’étude.

En outre, Lucasfilm se prépare également pour la future première du cinquième et apparemment dernier volet de la saga « Indiana Jones », qui mettra à nouveau en vedette Harrison Ford en tant qu’archéologue aventureux sous la direction de James Mangold, étant le premier volet qu’il ne sera pas réalisé par Steven Spielberg.