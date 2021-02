Lucasfilm licencie la star Mandalorian Gina Carano après des déclarations controversées

Lucasfilm et Cara Dune-Actrice Gina Carano en dehors The Mandalorian se sépareront à l’avenir: leur raison est déclarations controversées et théories du complot concernant les mesures de protection corona au cours des dernières semaines, qui sont déjà devenues discussions féroces entre fans la série à succès « Star Wars ».

Après que l’actrice et l’adversaire à la vaccination aient récemment eu un Comparaison nazie tiré, il a finalement cassé le canon. Avant ça, elle est déjà à travers elle Les déclarations ont attiré une attention négative, environ avec commentaires racistes ainsi que son engagement en tant que partisan de la tempête sur le Capitole à Washington le 6 janvier proclamée par l’ancien président américain Donald Trump.

Lucasfilm a annoncé dans un communiqué que les déclarations de l’actrice Gina Carano ne sont pas acceptables et donc désormais aurait mis fin à toute collaboration.

The Mandalorian: Cara Dune sera-t-elle remplacée?

Cela signifie que l’actrice de Cara Dune ne perdra pas seulement son rôle dans la série à succès « The Mandalorian » avec Pedro Pascal à partir de la troisième saison à venir. De plus, elle devrait à l’origine également être impliquée dans l’une des spin-offs prévues Boba Fett ou Rangers de la Nouvelle République jouer un rôle important, devenu obsolète.

Comme l’histoire du chasseur de primes Mandalorian taciturne et de son protégé Bébé yoda continuera sans que sa collègue Cara Dune ne soit encore connue. En fait, le Tournage pour la 3e saison être compris. Une date de début est déjà pour la fin de l’année sur Disney + prévu.

Alors que le créateur et producteur de la série Jon Favreau va désormais écrire son personnage à partir de l’intrigue de son espace western, cela ne devrait avoir aucun impact sur le calendrier. On ne sait toujours pas qui participera à l’histoire – ou si un tout nouveau personnage est prévu pour le remplacer.