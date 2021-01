Lucasfilm Games annonce un jeu Star Wars d’Ubisoft

Lucasfilm Games intensifie et annonce un jeu Star Wars d’Ubisoft. Ce sera un monde ouvert et avec l’histoire.

Pas un jour ne s’est écoulé depuis l’annonce du nouveau jeu que Lucasfilm va développer avec Bethesda et nous avons déjà un autre projet. Cette fois, il s’agit d’une autre franchise bien connue qui n’a rien à voir avec l’archéologie. C’est un nouveau Jeu Ubisoft Star Wars. Ou plutôt, Massive Entertainment, les managers de The Division.

Le titre, dont encore une fois nous n’avons aucune information au-delà du thème, aura une histoire originale et nouvelle. Ce sera aussi un monde ouvert et, selon Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, ce sera quelque chose que nous n’avons pas vu jusqu’à présent. Une belle déclaration mais que vous devrez respecter si vous ne voulez pas que nous envoyions nos tueurs coupables, bien sûr.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons sur une nouvelle aventure en monde ouvert Star Wars avec @LucasfilmGames! pic.twitter.com/ZT41Ezp4zP – Ubisoft Espagne (@Ubisoft_Spain) 13 janvier 2021

Cette collaboration Lucasfilm Games avec Ubisoft marque « le début d’une collaboration à long terme avec Disney ». Et c’est important car nous nous souvenons que, jusqu’à présent, les droits sur les jeux Star Wars étaient sous les ailes d’EA. Cependant, il semble que les choses aient changé d’une certaine manière et que l’exclusivité ait été laissée de côté.

Rien de tout cela ne signifie que les développeurs de Star Wars Battlefront, entre autres, sont laissés sans créer de jeux. Selon les gars de Disney et Lucasfilm Games, au cours des prochains jours nous verrons plus de jeux liés à Star Wars et EA y aura une place importante. Quel sera le droit exclusif de Lucasfilm Games et de Disney est la fin approuvée du jeu. Autrement dit, s’ils n’en acceptent pas la qualité, ils peuvent la renvoyer. Ah! Et qu’ils ont également le droit de scénariser des thèmes et ce genre de « trucs sans importance ».

Allez, rien que les tentacules de Disney ne nous ont habitués à voir.