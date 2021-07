Lucasfilm dévoile les premiers détails de « Star Wars : Visions »

La saga Star Wars s’apprête à sortir une nouvelle anthologie animée sous le nom de « Visions », dont les titres de chacun de ses épisodes ont été dévoilés, ainsi que le studio d’animation correspondant en charge de son développement, préparant son arrivée imminente. chez Disney. Après avoir expérimenté diverses techniques d’animation traditionnelles et 3D, ce sera la première fois que la franchise entrera dans le royaume de l’anime.

Lors d’une récente présentation de leur panel « Anime Expo Life 2021 », l’équipe derrière « Star Wars: Visions » a révélé le remarquable groupe de studios d’animation qui feront partie de cette série qui cherche à innover les limites narratives de la franchise, également présentant un bref aperçu de ce que le public peut s’attendre à voir dans cette production.

Les épisodes qui composeront la première saison de « Star Wars : Visions » seront : « The Duel » de Kamikaze Douya, « Lop and Ocho » de Geno Studio, « Tatooine Rhapsody » de Studio Color, « The Twins » et » L’Ancien « By Trigger », « The Village Bride » de Kinema Citrus, » Akakiri » et » To-B1 » de Science Sary et » The Ninth Jedi » de Production IG

L’une des particularités de « Star Wars Visions » est le fait que, bien que chacun de ses épisodes se déroule dans cet univers narratif étendu, les studios d’animation respectifs ont eu une totale liberté de création pour expérimenter chacun de ses éléments. .

« Star Wars: Visions » a une date de sortie sur Disney + le 22 septembre. Il a été décrit par Lucasfilm comme la première production de la franchise au format anime, permettant à chaque court métrage de présenter une sensibilité unique de la culture japonaise, tout en s’inspirant de la mythologie du pays de l’Est et des films d’Akira Kurosawa.