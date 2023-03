Lucasfilm aurait dit de se concentrer sur la production de Star Wars, impactant les plans d’Indiana Jones et de Willow TV

Il n’y a pas de secret pour personne que Lucasfilm cherche désespérément à voir le Guerres des étoiles franchise de retour dans les cinémas, mais récemment, ils ont également participé à d’autres projets tels que Disney + saule série et un rapport Indiana Jones aventure télévisée. Cependant, selon un nouveau rapport, les freins pourraient avoir été mis sur autre chose que Guerres des étoiles être au centre de Lucasfilm dans un avenir immédiat.





Sur Le micro chaud, il a été rapporté que la rumeur de la série Indiana Jones, qui suivrait une version plus jeune du personnage – bien qu’à ne pas confondre avec la précédente Chroniques du jeune Indiana Jones série – était en cours de développement pour Disney +. Cependant, selon l’initié Jeff Sneider, la Walt Disney Company aurait dit à Lucasfilm qu’elle devrait se concentrer entièrement sur le Guerres des étoiles franchise et que le projet Indiana Jones est annulé.

FILM VIDÉO DU JOUR

Cela pourrait aussi être une raison pour laquelle saule a été « annulé » et pourquoi l’écrivain Jon Kasdan n’a pas tardé à parler de la disparition de la série comme étant « en attente » plutôt que complètement annulée. Bien qu’il y ait eu de nombreuses autres raisons pour lesquelles la série Warwick Davis n’aurait peut-être pas été assez populaire pour justifier un retour, si Disney avait retiré le non-Guerres des étoiles projets, cela pourrait expliquer en grande partie la saule énigme.

La franchise Indiana Jones devrait prendre fin cet été dans Indiana Jones et le cadran du destin, avec Harrison Ford quittant le rôle après ce cinquième épisode. Bien que les plans d’une série télévisée dérivée aient attiré l’attention des fans lors de la rumeur initiale, il semble que la sortie de cet été pourrait être le dernier projet d’Indiana Jones que nous voyons depuis un certain temps.





Quel sera le prochain film Star Wars ?

Renard du 20e siècle

Disney

Le monde de Guerres des étoiles s’est rapidement développé via Disney + au cours des dernières années, mais ce n’est pas ce sur quoi la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, veut se concentrer à l’avenir. Le plan principal est de ramener la franchise dans les cinémas, et si la date de première annoncée du 25 décembre 2025 est maintenue, la prochaine sortie sur grand écran de Star Wars arrivera sept ans après. Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

La question principale est de savoir d’où viendra exactement ce nouveau film, car après le contrecoup de la trilogie de la suite, il semble que personne ne veuille vraiment s’attaquer à une base de fans aussi controversée, et ceux qui le font apparemment n’ont pas la chance. Actuellement, les projets de Taika Waititi et Sharmeen Obaid-Chinoy devraient avancer, bien que ce dernier ait récemment vu le départ de ses écrivains et ait maintenant été embarqué par Peaky Blinders le créateur Steven Knight de s’y attaquer. Cependant, s’ils se concrétiseront, c’est une autre chose.

Les dernières rumeurs suggèrent que la célébration de Star Wars de cette année, qui se déroule dans les prochaines semaines, verra l’annonce de trois nouveaux Guerres des étoiles films, mais c’est juste une autre chose qui pourrait être changée avant l’événement début avril.